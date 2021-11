Miguel Herrera dice que Ferretti no tiene la fórmula para vencer a Tigres

Fotografía de archivo del entrenador de Tigres, Miguel Herrera, en el estadio Alfonso Lastras de la ciudad de San Luis Potosí (México). EFE/Víctor Cruz

Monterrey (México), 5 nov (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseveró este viernes que el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de Juárez FC, no tiene la fórmula para vencer a Tigres, a pesar de haberlo dirigido.

"Ricardo preparó a estos jugadores para ganar, pero de ahí a tener la fórmula para ganarles, pues no. Puede conocer algunas fortalezas o debilidades, pero nada más", mencionó el técnico previo al duelo de la jornada 17, última del Apertura 2021.

Los Tigres recibirán este sábado a los Bravos de Juárez, equipo dirigido por Ferretti, quien fue el timonel de los felinos entre el Apertura 2010 y el Clausura 2021, tiempo en el que ganó cinco títulos de liga.

Herrera reconoció que el brasileño fue el arquitecto del plantel de los Tigres por lo que muchos jugadores estarán agradecidos con su anterior estratega, aunque reiteró que eso no garantiza el éxito para Juárez.

"Tengo que reconocer que este equipo, al menos en un 90 por ciento, está armado por él. El grupo estaba contento con Ricardo, y obvio todos irán a darle un abrazo por las cosas que consiguieron con él, pero eso se olvida en la cancha", explicó.

El conjunto felino marcha en el cuarto lugar del torneo con 25 unidades posición que Herrera subrayó es prioridad mantener para entrar de manera directa a la fase final y evitar el repechaje que disputarán los equipos ubicados del lugar cinco al 12.

"No hemos logrado nada todavía, peleamos por entrar directos a la Liguilla, por eso nuestra obligación es ganar, para no depender de nadie en nuestra lucha por quedar entre los primeros cuatro lugares, ése fue el objetivo desde el principio".

Miguel Herrera puntualizó que el nivel de su equipo, a pesar de estar en cuarto lugar, no está lejos del mostrado por el líder América, que tiene 34 o el segundo lugar, el Atlas, que tiene 29 unidades.

"No veo una diferencia futbolística abismal respecto al primero y segundo lugar de la tabla, yo confío en mi plantel, tenemos buenas individualidades, estamos cerrando bastante bien, por eso confío en que vamos a ganar a Juárez y calificar directos a la Liguilla".