Marcos Alonso está tocado del tobillo

El defensa Marcos Alonso, en una imagen con la selección española. EFE/ Rodrigo Jimenez

Londres, 5 nov (EFE).- Marcos Alonso, que no fue incluido este viernes en la lista de Luis Enrique para los partidos internacionales de España, sufre una pequeña lesión en el tobillo y no podrá jugar este fin de semana con el Chelsea.

El lateral español se lesionó en los últimos minutos del partido de Liga de Campeones contra el Malmoe y, aunque ha intentado entrenar este viernes, el dolor le ha impedido saltar al terreno de juego.

"Marcos Alonso se lesionó en el último minuto contra el Malmoe, ha intentado salir al entrenamiento, pero tenía mucho dolor en el tobillo. No es nada importante, pero no estará mañana", dijo Thomas Tuchel en rueda de prensa.

Alonso se une a la larga lista de la enfermería de Stamford Bridge, junto a otras piezas importantes del equipo como Romelu Lukau, Timo Werner y Mateo Kovacic, que tampoco estarán en el partido de este sábado contra el Burnley.

Quien sí está ya completamente recuperado es Christian Pulisic, que pudo jugar contra el Malmoe y estará disponible también contra el Burnley.