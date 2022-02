Manuel Velasco desvela cómo es la vida de Concha Velasco tras su retirada de los escenarios

04-11-2021 Manuel Velasco, en la presentación del nuevo libro de Nieves Herrero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El 21 de septiembre Concha Velasco se subía por última vez a un escenario y lo hacía en el teatro Bretón de Logroño y con una obra escrita por su hijo Manuel, 'La habitación de María'. A punto de cumplir los 82 años, la mítica 'chica yeyé' se retiraba definitivamente para disfrutar, por fin, de una merecida jubilación en compañía de su familia después de más de seis décadas de carrera artística.



Ahora, mes y medio después, y con motivo de la presentación del nuevo libro de Nieves Herrero, Manuel Velasco nos ha contado cómo se encuentra la actriz tras su adiós a las tablas. "Está bien, está descansando", ha revelado, confirmando que Concha ya está totalmente instalada en su nuevo hogar. "Ya hemos terminado con la mudanza, ya vive con mi hermano, yo vivo enfrente y está todo muy tranquilo", ha afirmado, reconociendo que era algo de lo que tenían muchas ganas: "Sí, de parar un poco. El teatro había que parar, es muy cansado para ella".



"No extraña los escenarios y no deja la vida pública. Hará alguna cosita según le apetezca", asegura Manuel, apuntando que "la vida cultural sigue en activo para ella. Estamos todo el día hablando del cine, de teatro, de televisión".



Acerca de cómo es ahora el día a día para Concha, su hijo afirma que lleva "la rutina que tiene que llevar una persona mayor". "Está descansando, hace la compra, hace llamadas, recibe visitas, chequeos médicos, ahora con el tema de la tercera vacuna del Covid, la vacuna de la gripe...", añade, confesando que de salud se encuentra "bien".



"Se disfruta la tranquilidad, se disfruta el estar tranquilos, es una cosa que Paco y yo queríamos, ella también, es una cosa que nos pusimos de acuerdo los tres, yo ahora estoy mucho más tranquilo", confiesa, comentando que todavía no hay proyectos profesionales a la vista pero que la actriz hará lo que "surja y le apetezca a ella". "Ahora está recibiendo el calor de todos sus amigos y familia, está todo el día con el teléfono móvil. Ella se ''googlea' y se 'youtubea' todo el día, y todo el día hablando, mandando videos, disfrutando de la vida y la tranquilidad", añade, sin ocultar su alegría por esta nueva etapa en la vida de su madre.



A punto de publicar su primera novela y preparando película para el año que viene, Manuel admite que le gustaría que se hiciera una docuserie sobre la figura de Concha: "Todo lo que sea hacer cosas bonitas de ella, bienvenidas sean, todo lo que sea bonito, amable y ensalzando su legado enorme cultural y artístico, porque es la más grande para mí".



Sin embargo, y precisamente por eso, Manuel no se ve escribiendo las memorias de su madre algún día, ya que "creo que no sería objetivo. Nosotros nos lo contamos todo y no tenemos ningún secreto, pero no sería objetivo. Tengo mucho respeto a los biógrafos profesionales. Hay tres libros escritos sobre ella, muy bien escritos por gente que yo admiro mucho.