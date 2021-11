Luis Enrique pidió perdón a Guardiola

El entrenador de la Selección Española de Fútbol, Luis Enrique, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. EFE/Rodrigo Jiménez

Las Rozas (Madrid), 5 nov (EFE).- La participación de Ferran Torres en la final de la Liga de Naciones con España ante Francia, tras sufrir un golpe en semifinales que acabó provocando una fractura en su pie derecho, provocó que el seleccionador español Luis Enrique llamase a Pep Guardiola, su técnico en el Manchester City, para disculparse por situación.

Pese a que Luis Enrique siempre aboga por la filosofía de no forzar a ningún jugador que llegue con molestias a un partido, Ferran Torres no ha vuelto a jugar desde la final de la Liga de Naciones con el Manchester City y causa baja en los dos partidos decisivos de España, ante Grecia y Suecia, de la fase de clasificación al Mundial 2022.

"Los que me conocéis sabéis que yo nunca invito al jugador a que tome riesgos, cero riesgos, había pruebas médicas que avalaban que estaba en perfecto estado. El jugador y los médicos así lo creían. Nunca utilizo jugadores con riesgo", defendió Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano confesó que tras ver la fractura que sufrió Ferran se puso en contacto con Guardiola. "Me sabe mal por el City y por Guardiola, me comuniqué con ellos para pedir perdón".

"Yo nunca fuerzo a un jugador, ni en finales, hablé con Ferran antes del partido y le dije que jugaba otro sin problema. Hay veces que se toman riesgos y las cosas vienen como vienen. Lamento cada lesión de un jugador en sus clubes y sobre todo cuando se lesionan con nosotros, que a veces sucede, porque el calendario hace que jueguen muchos partidos", añadió.

Ante el aumento de lesiones de jugadores, Luis Enrique pidió una reunión urgente de los estamentos para lograr un calendario unificado. "A mí lo que más me gusta es la sensación tras competir en un Europeo o Mundial, competiciones que te llenan y que tienen a todo el mundo pendiente de las selecciones, pero claramente el fútbol moderno necesita un calendario unificado con todas las partes de acuerdo".

"Que se proteja al jugador del fútbol, porque el número de lesiones cada vez es mayor y afecta al espectáculo. Juntar todos los estamentos para hablar no es fácil pero se debería hacer para lograr un calendario unificado, con momentos para jugar con sus clubes a los que pertenecen, pero también para representar a sus países, porque tiene una impronta que al jugador le beneficia".