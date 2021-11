Los demócratas buscan aprobar hoy la agenda de Biden pese a división interna

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi. Foto de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Washington, 5 nov (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, quiere aprobar este viernes las dos piezas clave de la agenda de Joe Biden: un plan social valorado en 1,75 billones de dólares y un proyecto de infraestructuras de 1,2 billones.

Un asesor demócrata de alto rango dijo a Efe que Pelosi está "segura" de que este viernes los demócratas lograrán aprobar las dos iniciativas, tras meses de luchas internas entre los sectores centrista y progresista del partido y después de 24 horas de vértigo.

En principio, Pelosi quería haber aprobado ya ayer jueves el gran proyecto de gasto social de Biden, pero los desacuerdos internos lo impidieron.

Otra fuente legislativa dijo a Efe que esos desacuerdos todavía permanecen, especialmente entre algunos legisladores centristas que consideran que el plan social de Biden es demasiado costoso y quieren que se financie casi por completo a través de recaudación de impuestos.

Ese grupo centrista ha amenazado con votar en contra si no tienen este mismo viernes en mano una estimación del coste por parte de la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO).

Pese a las diferencias, los legisladores han logrado limar asperezas en algunos asuntos durante las últimas horas. Por ejemplo, llegaron a un acuerdo anoche en el comité de Reglas de la Cámara Baja para mantener una serie de deducciones fiscales, en una victoria para el ala centrista del partido.

Pelosi también se reunió a última hora del jueves con los legisladores hispanos Jesús "Chuy" García, Adriano Espaillat y Lou Correa, que quieren que el plan social de Biden incluya una provisión para dar un permiso de permanencia en el país a los inmigrantes indocumentados que llegaron antes de 2011.

Sin embargo, esa provisión supondría sólo una solución temporal para los inmigrantes y no les daría un acceso a la ciudadanía, como lleva pidiendo desde hace meses el ala progresista del partido.

LOS TIEMPOS DEL CONGRESO

La gran pregunta ahora en el Congreso es, si finalmente se votarán las dos grandes piezas de la agenda de Biden, y cuándo se producirán esos dos votos.

La Cámara Baja comenzó su sesión a las 8.00 hora local (12.00 GMT) con la intención de avanzar rápido en el debate y las votaciones; pero los republicanos introdujeron una moción para finalizar la sesión y, aunque fracasará con seguridad, ya ha ocasionado importantes retrasos.

El objetivo de Pelosi es primero someter a voto el plan social de Biden que incluye aumentos de gasto en sanidad, cuidado de menores y cambio climático, entre otros asuntos.

Una vez aprobado ese plan, pasaría al Senado de EE.UU. para que fuera debatido y considerado, algo que podría no producirse hasta casi finales de mes.

En segundo lugar, Pelosi quiere que se vote la ley de infraestructura que ya fue aprobada en agosto en el Senado y que pasaría directamente a la Casa Blanca para que Biden la firme y se convierta en ley.

Los demócratas y Biden, cuyos números de aprobación han caído en los últimos meses, necesitan una victoria para demostrar que pueden gobernar especialmente después de la noche electoral del martes, en la que cosecharon unos resultados peores de lo esperado y perdieron la Gobernación de Virginia.