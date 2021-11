LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 5 de noviembre de 2021

PRIMERA PLANA

REP-CLI COP26-MANGLARES

PROGRESO, México - La destrucción de los manglares priva al planeta de una herramienta que captura carbono y protege las costas. Algunas comunidades del sureste de México hacen de la restauración del manglar parte de su vida y se sienten orgullosas de poner su granito de arena en la batalla contra el cambio climático. Por María Verza, Christina Larson y Victoria Milko. 1.613 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

EUR-CLI COP26

GLASGOW, Escocia - La generación de jóvenes que heredará el clima más cálido le dice a la generación que provocó la contaminación, tanto dentro como afuera de la cumbre climática de la ONU, que limpie la mugre que ha provocado. Mejor aún, dejen que lo hagamos nosotros, dicen muchos. Por Seth Borenstein y Frank Jordans. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-COP26-NAVIERAS: Empresas navieras buscan tecnología para reducir emisiones.

MUN-GEN CORONAVIRUS-PFIZER-PASTILLA

WASHINGTON - Pfizer asegura que su píldora antiviral experimental contra el COVID-19 reduce la tasa de hospitalización y deceso en casi un 90% en adultos en alto riesgo. La farmacéutica entra así en la carrera para comercializar el primer medicamento de uso sencillo contra el coronavirus. En la actualidad, todos los tratamientos contra el COVID-19 utilizados en Estados Unidos requieren una administración por vía intravenosa o por una inyección. Su competencia, la pastilla elaborada por Merck, está siendo revisada por la FDA. Por Matthew Perrone. 580 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania registra su segundo récord diario de casos de COVID-19.

-CORONAVIRUS-JAPÓN: Japón aflojará controles fronterizos ante baja de virus.

EUR-GEN ESPAÑA-ECUADOR

MADRID - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dice en Madrid que no cree que España deba pedir perdón por lo sucedido durante los siglos que estuvo presente en América como potencia colonial. En 2019, el presidente mexicano escribió una carta al monarca español en la que pedía que España se disculpara por la “invasión” que supuso la conquista de América y las “matanzas” y “muchas arbitrariedades” que se cometieron hace 500 años “con la espada y con la cruz”. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT BARCELONA-XAVI

BARCELONA - Xavi Hernández, el futbolista que encarnó el estilo de ataque popularizado por el Barcelona y la selección española, está cerca de regresar al Camp Nou como técnico. El actual empleador de Xavi, el club qatarí Al-Sadd, indica que el ex mediocampista será liberado de su contrato como estratega una vez que su cláusula de rescisión sea cubierta. Su contrato actual se extiende hasta 2023. Por Joseph Wilson. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN MÉXICO-DESAPARECIDOS

MONTERREY, México - A más de 10 años de la desaparición de su hijo, sustraído de su domicilio en el noreste de México, una maestra retirada indaga por su cuenta el caso. El recorrido que Leticia Rivera Hidalgo ha hecho por oficinas de gobierno y territorios del país en busca de su hijo es representativo de miles de familiares de desaparecidos en el país, cuyos casos permanecen en la impunidad. Por Marcos Martínez Chacón. 1.267 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN HAITÍ-FOTOS NO

PUERTO PRÍNCIPE - “¿Quiere sacarme una foto? Pague”. Esa fue la reacción con que se topó el fotógrafo de The Associated Press Rodrigo Abd cada vez que se preparó para captar una imagen, reflejo de la crisis por que atraviesa Haití. Pese a esto, Abd logró tomar fotos reveladoras, que retratan otro periodo convulso en su historia. Por The Associated Press. 717 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-PERÚ RUMORES

JOCHI SAN FRANCISCO, Perú - Los rumores y la ausencia de charlas interculturales previas para resolver las dudas retrasan la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en las comunidades indígenas de los Andes y la Amazonía de Perú. Por Franklin Briceño. 1.163 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno a la cumbre del G20 en Roma, a la COP26 y al Día de Muertos en México. Aquí están los hechos: el presidente argentino no citó a Richard Marx en su encuentro con Joe Biden en el G20. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no fue expulsado de la cumbre climática y una fotografía no muestra drones volando por el Día de Muertos en la capital mexicana. Por Abril Mulato, Rafael Cabrera y Marcos Martínez Chacón. 2.261 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN GAZA-MUJER-BECA

CIUDAD DE GAZA - Una joven mujer de Gaza lucha por reanudar sus estudios en el exterior con una beca luego de que su padre le prohíbe salir del país. Está amparado por una ley aprobada hace poco por Hamas. Por Fares Akram. 900 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMC-GEN NICARAGUA-ELECCIONES PERFIL-ORTEGA

MANAGUA - En las elecciones del domingo 7 de noviembre el presidente Daniel Ortega aspira a reelegirse por tercera vez consecutiva. Ésta es una semblanza del nicaragüense de casi 76 años. 1.006 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

Con:

-NICARAGUA-ELECCIONES DATOS: Información sobre elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua.

AMS-GEN CHILE-PIÑERA

SANTIAGO - Una comisión rechaza el juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera, que ahora será votado por la Cámara de Diputados, por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal. Por Eva Vergara. 677 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-AP EXPLICA

SIN PROCEDENCIA - La medida que obliga a las empresas medianas y grandes a exigir a sus empleados la vacuna contra el COVID-19 o pruebas semanales genera una mezcla de alivio y malestar. Los republicanos dicen que la resistirán en los tribunales, mientras que el gobierno afirma que está plenamente justificado por las más de 750.000 muertes que ha causado el virus en Estados Unidos. Por Tom Krisher y Paul Wiseman. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VACUNA EEUU: Medio: EEUU cancela acuerdo multimillonario para vacunas.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-INTELIGENCIA

WASHINGTON - Miles de trabajadores de inteligencia en Estados Unidos podrían enfrentar pronto despido por no cumplir con el mandato de vacunación del gobierno, y algunos congresistas republicanos han expresado preocupación sobre sus efectos para la seguridad nacional. Varias agencias de inteligencia tenían al menos 20% de su personal sin vacunarse hasta octubre, dice un republicano que es miembro de la comisión de inteligencia de la cámara baja. Por Nomaan Merchant. 425 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-SÍNDROME DE LA HABANA

WASHINGTON - El Departamento de Estado de Estados Unidos designa un nuevo coordinador para su investigación del llamado síndrome de La Habana ante la presión del Congreso para investigue y responda a los cientos de denuncias de lesiones cerebrales presentadas por diplomáticos y agentes de inteligencia. Las personas afectadas reportan jaquecas, mareos, náuseas y otros síntomas congruentes con las lesiones cerebrales traumáticas. Por Matthew Lee y Nomaan Merchant. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN GEORGIA-ARBERY-JUICIO

BRUNSWICK, Georgia - Comienzan los alegatos iniciales en el juicio contra tres hombres blancos acusados por la muerte a tiros de Ahmaud Arbery en Georgia, con una fiscal diciéndoles a los jurados que presunciones erróneas llevaron a los tres a perseguir al joven negro de 25 años. El asesinato de Arbery casi pasó desapercibido hasta que un video grabado con un celular desató una ola de indignación que profundizó el examen nacional de la injusticia racial. Por Russ Bynum. 385 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-EMPLEOS

WASHINGTON - Las empresas estadounidenses aumentaron sus contrataciones en octubre, añadiendo 531.000 empleos, la mayor cifra desde julio. Se trata de un indicio más de que la recuperación económica pudiera estar superando una desaceleración causada por el virus. Por Christopher Rugaber. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

AMN-GEN ESPAÑA-DERECHOS REPRODUCTIVOS

MADRID - La ministra de Sanidad de España aprueba el derecho de las mujeres solteras, lesbianas y a los bisexuales y trans a la reproducción asistida por la medicina en el sistema de salud pública, que lo realiza gratuitamente. La medida era un reclamo de los grupos promotores de los derechos LGBT y es parte de la campaña del gobierno socialista por la igualdad. 210 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN VATICANO-GRECIA CHIPRE

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco visitará Grecia y a Chipre, en el Mediterráneo oriental, en un viaje de cinco días el próximo mes, confirma el Vaticano. 180 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-MED PORTUGAL-EUTANASIA

LISBOA - El Parlamento de Portugal aprueba un proyecto de ley reformulado que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido por médico para enfermos terminales y personas gravemente heridas. Si el presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgara el proyecto, Portugal se sumaría al grupo pequeño de países que admiten esos procedimientos. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-MURO DE LOS LAMENTOS

JERUSALÉN - Miles de judíos ultraortodoxos se congregan en el Muro de los Lamentos de Jerusalén para protestar contra un grupo de mujeres que celebran su oración mensual como parte de una larga campaña para la igualdad de género en el lugar. Por Shlomo Mor. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN NÍGER-VIOLENCIA

NIAMEY - Presuntos extremistas islámicos tienden una emboscada a una brigada de autodefensa en el oeste de Níger y matan a 69 personas en el último ataque en la volátil región fronteriza próxima a Mali. Por Dalatou Mamane. 215 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-BAS SUNS-SARVER

PHOENIX - La NBA ha pedido a un bufete de abogados que abra una investigación a los Suns de Phoenix luego que un reportaje publicado el jueves detalló acusaciones que apuntan que Robert Sarver, en sus 17 años como propietario del equipo, ha tenido un historial de incidentes racistas, misóginos y hostiles. ESPN señaló que había conversado con decenas de empleados y exempleados del equipo para elaborar el contenido. Por David Brandt. 982 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-NFL BROWNS-BECKHAM

CLEVELAND - Odell Beckham Jr. corrió su última ruta con los Browns de Cleveland. Ahora se encuentra desmarcado. El polarizado wide receiver es dejado en libertad por los Browns, que rompen relación con Beckham después de una estancia cargada de drama que culminó cuando se le indicó que no se presentara a los entrenamientos. Por Tom Withers. 400 palabras. AP Foto.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS LATIN GRAMMY-DIAMANTE ELÉCTRICO

CIUDAD DE MÉXICO - Diamante Eléctrico va por premios en las categorías generales de los Latin Grammy. La banda colombiana había sido nominada anteriormente en categorías de rock, pero gracias a su álbum realizado en pandemia “Mira lo que me hiciste hacer”, ahora compite por los premios a la canción y grabación del año, además de álbum pop/rock y mejor canción pop/rock. La etiqueta “pop” es muy bien recibida por sus integrantes. Por Berenice Bautista. AP Foto. 800 palabras.

ESP-CIN CRAB CLUB

SIN PROCEDENCIA - Uno de clubes de moda en Hollywood sería el dirigido por el actor de “Crazy Rich Asians” Jimmy O. Yang y sus socios de producción. Yang, cuya comedia romántica navideña de Netflix “Love Hard” se estrena el viernes, Jessica Gao y Ken Cheng son miembros originales de lo que cariñosamente llaman “Crab Club”. Su “club” se ha vuelto no sólo en un grupo de apoyo sino en una incubadora de proyectos de cine y TV narrados en sus propios términos. Por Terry Tang. 1.000 palabras. AP Foto.

