Lime recauda US$523M en deuda; planea salir a bolsa en 2022

(Bloomberg) -- Lime, la startup de patinetas y bicicletas eléctricas, ha recaudado US$523 millones de deuda convertible y financiamiento de préstamos a plazo mientras se prepara para salir a bolsa el próximo año. Es lo que la compañía planea anunciar el viernes.

Inversionistas, incluido el fondo de crecimiento de Abu Dhabi, Fidelity Management & Research Company, Uber Technologies Inc. y fondos administrados por Highbridge Capital Management comprometieron US$418 millones en financiamiento de deuda convertible. UBS O’Connor proporcionó una línea de crédito sénior garantizada a plazo de US$105 millones.

La startup con sede en San Francisco, cuyo nombre oficial es Neutron Holdings Inc., planea utilizar la mayor parte de la inversión para ampliar la flota de su último modelo Gen4 de bicicleta y patineta eléctrica. “Creemos que esta es una gran señal de que hay una confianza renovada en la micromovilidad”, dijo el director ejecutivo, Wayne Ting, a Bloomberg. La compañía utilizará alrededor de US$20 millones del financiamiento para desarrollar hardware más sostenible y reducir la huella de carbono de su cadena de suministro, parte del objetivo de la compañía de alcanzar cero emisiones de carbono para 2030.

El inicio de la pandemia de coronavirus fue un golpe para Lime ya que las personas frenaron los viajes y huyeron de los centros de las ciudades donde han proliferado las patinetas, lo que obligó a la industria de la micromovilidad a recortar personal y reducir las operaciones. Sin embargo, a medida que las ciudades han reabierto, la industria se ha beneficiado de que la gente vuelva a buscar bicicletas y patinetas eléctricas como una forma de viajar y moverse por la ciudad. Lime fue lanzada en más de 80 nuevas ciudades solo este año y tiene una flota de más de 200.000 vehículos.

“Definitivamente pensamos que este es un paso importante para que Lime sea pública el próximo año”, dijo Ting. “El hecho de que esta ronda haya tenido un exceso de suscripciones demuestra que los inversionistas también confían en eso”. El competidor más cercano de Lime, Bird Global Inc., se hizo público esta semana a través de una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial llamada Switchback II Corp., y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el ticker BRDS.

Ting no especificó si Lime buscaría una oferta pública a través de un acuerdo SPAC, una cotización directa o una oferta pública inicial. “Vamos a examinar todas las opciones y a elegir la que tenga más sentido en función de lo que está sucediendo en el mercado en ese momento”, dijo.

Nota Original:Lime Raises $523 Million in Debt, Plans to Go Public Next Year

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.