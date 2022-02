Latinoamérica.- El Festival de Huelva programa más de una treintena de títulos en sesiones especiales durante su 47 edición

05-11-2021 Imagen de 'Orgullo rural'. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD CULTURA FESTIVAL DE HUELVA.



El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha programado un total de 33 títulos dentro de sesiones especiales en esta 47 edición, que se celebrará entre los días 12 y 19 de noviembre.



Para la programación de estos largometrajes y cortometrajes, que se proyectarán en los cines Aqualon, el certamen cuenta con la colaboración de diferentes entidades, como Fiacine y la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva.



De la mano de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (Fiacine), llega el ciclo 'Fiacine: Mujeres en corto', con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres cineastas de once países de la región. Los cortometrajes de Fiacine se proyectarán en dos bloques y la entrada será gratuita hasta completar aforo.



'Fiacine: Mujeres en corto' incluye los títulos: 'Pequeña', de Paula Morel y Paula Manzone (Argentina); 'O orfão', de Carolina Markowicz (Brasil); 'Héctor', de Victoria Giesen Carvajal (Chile); 'Zapatillas', de Mónica Juanita Hernández Duquino (Colombia); 'Crisálida', de Julia Silva (Ecuador); 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', de Silvia Venegas (España); 'Iyonel', de Cleida Cholotio (Guatemala); 'Arcángel', de Ángeles Cruz (México); 'Mi primo Mateo', de Sofía Villagra (Paraguay); 'Tio Tomás, a contabibilidade dos dias', de Regina Pessoa (Portugal); y '¿Qué hago yo aquí?, de Marialejandra Martín (Venezuela).



Dentro del ciclo 'Cine y valores', organizado en colaboración con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, se han programado cinco bloques de contenidos, dedicados a núcleos temáticos como el autismo, la igualdad, el cine sordo y el cine LGBTI.



El bloque LGTBI incluye el largometraje 'La Qeenciañera' (España), de Pedro Peira, y cinco cortometrajes españoles: 'Orgullo rural', de Gele Fernández Montaño y Manuel Jiménez Núñez; 'El recado', de Manuel Gomar; 'Eran otros tiempos', de Alejandro Talaverón; 'Dudillas', de Pedro Rudolphi; y 'El mundo entero', de Julián Quintanilla.



'Cine y valores' abordará la igualdad con la proyección del largometraje español 'Callejeras', de Silvia Moreno. Asimismo, se mostrará la visión de los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Neruda, que firman los cortometrajes ' Camino', de Pablo Moya; 'Días de Alejandra', de Andrés Fidalgo; 'Flores', de Natalia Quintero; 'Carla', de Alejandro Jiménez; y 'Redes', de Andrea Almeida.



El Cine Sordo tendrá su apartado en 'Cine y valores' con los cortometrajes '¿Tú qué sientes?, de Veru Rodríguez (España); 'Resiliencia', de Edgar Murillo (España); 'Madriz', de Manuel Colinas (España); 'Carolina', de María Alexandra Pardo (Colombia); 'Naranjas, naranjas', de Lázaro Contreras (España); '1,1,3', de Ximena Quiroz Peters (Chile); y 'Nellies en cuarentena', de Vianney Sierralta (Chile).



El ciclo 'Cine y valores' servirá también para abordar el tema del autismo, a través de la proyección de la película 'Especiales', de Eric Toledano y Olivier Nakache (Francia).



Dentro de 'Cine y valores' se ha programado también la película documental 'Historias de latón, una ciudad de cine', de Óscar Vílches Teclesmayer, dedicada al Festival de Huelva. El documental recoge el testimonio de siete personas muy ligadas a los orígenes y evolución del festival y que reflejan la pasión que la ciudad de Huelva manifestó con la llegada de este encuentro de cultura iberoamericana.



Además de 'Fiacine: mujeres en corto' y 'Cine y valores', el Festival de Huelva ha programado también como sesión especial el documental 'Mil lunas', de nuevo de Óscar Vílches Teclesmayer.



PREMIOS A LOS MEJORES CORTOMETRAJES



Como sesión especial, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha programado el acto de entrega de los galardones para los mejores cortometrajes de esta 47 edición. El acto, que se celebrará en los cines Aqualon, incluirá la proyección de los títulos vencedores del Colón de Plata al Mejor Cortometraje Nacional, el Colón de Plata al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano y el Premio al Mejor Cortometraje Onubense.



En la Sección Oficial de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos compiten ocho títulos: 'Loop' (Argentina, España, 2020), de Pablo Polledri; 'O barco e o rio' (Brasil, 2020), de Bernardo Ale Abinader; 'Breve historia de amor y un par de canciones' (Chile, 2021), de Pablo Berthelon; 'La sorpresa' (Chile, 2021), de Antonieta Díaz y Emilia Rodríguez-Cano; 'Pequeña felicidad (Perú, 2020), de Verónica Casimiro Rosales; 'Clara de huevo' (Uruguay, 2021), de Sol Infante Zamudio y Andrea Treszczan Azar; 'Tío' (México, 2021), Juan J. Medina; y 'Un habitar en común' (México, 2021), de Renata Arzac.



Dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales se enmarcan un total de doce títulos: 'Votamos' (2021), de Santiago Requejo López-Mateos; 'Las nadie' (2020), de Elisa Martín Gómez; 'Amateurs' (2021), de Ceres Machado; 'Re-Animal' (2021), de Rubén Garcerá; 'Imposible decirte adiós' (2021), de Yolanda Centeno; 'Mindanao' (2021), de Borja Soler; 'Tótem Loba' (2021), de Verónica Echegui; 'La primavera siempre vuelve' (2021), de Alicia Núñez Puerto; 'Los ojos de Érebo' (2021), de Javier Barbero Montes; 'Como cualquier otro' (2021), de Sergi González; 'No me da la vida (Malamente)' (2021), de Alauda Ruiz de Azúa; y 'Cristiano' (2021), de Adán Pichardo.



Los títulos seleccionados para optar al Premio al Mejor Cortometraje Onubense, patrocinado por la Fundación Atlantic Copper, son 'Mamá no trabaja', de María Barragán; 'Untitled', de Sara Romero y Clara Carrasco; 'Wellcome Don Quijote', de Luis Suan; 'Imperativo económico', de Anita Leblanc; 'Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa' de Estela Moreno, José Lagares, Isabel Shelly y Auxi Marciano; 'Las Américas '84', de Marcos Gualda; y 'Servicio de mensajería', de José David Díaz.