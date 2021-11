Lasso: "Puse todos mis papeles en orden antes de ser candidato"

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso (d) durante el Foro ABC 'España-Ecuador. Pensar el siglo XXI' celebrado este viernes en Madrid. EFE/ Mariscal

Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este viernes en una entrevista con EFE en Madrid, que antes de ser candidato a la presidencia del país latinoamericano puso todos sus papeles "en orden" para ejercer el cargo que actualmente ostenta y reclamó que no se puede perseguir a alguien "toda la vida" por algo que hizo en su pasado, en referencia a la aparición de su nombre en los papeles de Pandora.

Lasso atendió a EFE en la capital española, adonde llegó ayer tras participar en la Cop26 en Glasgow y donde ha mantenido una apretada agenda con reuniones con empresarios, con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Al ser preguntado por su aparición en los conocidos como "Papeles de Pandora", Lasso reconoció que en su actividad privada como ciudadano ecuatoriano, antes de aspirar a la presidencia del Gobierno, "tenía absolutamente la libertad para actuar de acuerdo con mi conciencia respetando la ley".

"Obviamente que si el gobierno anterior promueve una consulta popular y una ley para evitar mi participación en política es obvio que tenía que poner todos los papeles en orden para poder ser candidato y ejercer el cargo de presidente de la República", subrayó.

"Y eso es lo que hice", dijo. "Si a usted le prohíben usar jeans bueno, usted quiere seguir siendo periodista y haciendo entrevistas, pues tiene que dejar de usar jeans, pero eso no implica que durante toda la vida a usted se la va a perseguir porque algún día usó jeans. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido", puso como ejemplo el presidente ecuatoriano.

SU FAMILIA CON LOS PAPELES EN ORDEN

Lasso también se refirió a las acusaciones sobre la supuesta compra de un lujoso yate por parte de su hijo con una sociedad fantasma meses antes de estallar los "Papeles de Pandora", una información destapada por el periódico español "Público".

"Lo que tengo que decir es que mi familia no tiene un bote (barco) sino dos botes, el uno lo compré en el año 1998, es un bote a vela, que hoy es propiedad de mi esposa, con matrícula ecuatoriana que pagó todos los aranceles impuestos. Y el bote ahora a motor que compró mi hijo es un bote por el cual ha pagado todos los aranceles y todos los impuestos que corresponden de acuerdo con la ley", aseguró.

"Espero que todos los ecuatorianos alcancen la prosperidad y nunca criticaré a ninguna persona lo que ha sucedido en mi vida, que es sobre la base del esfuerzo y el trabajo hemos podido prosperar", añadió Lasso.

Mañana, el presidente ecuatoriano se reunirá con la comunidad inmigrante en España y a ellos les quiere transmitir "que estamos llevando el gobierno del cambio".

"Para que los ecuatorianos encuentren en su propia tierra la posibilidad de llevar a cabo los sueños que vinieron a buscar a España", dijo Lasso.

ECUADOR CON ACCIONES CONCRETAS EN MEDIO AMBIENTE

España ha sido una parada desde Glasgow, donde participó en la Cop26, y donde dejó la aspiración de su país de ampliar la reserva marina de Galápagos de 138.000 km2 a 198.000, "es decir 60.00 km2 más, y plantearle al mundo un canje de deuda por conservación para proteger este patrimonio de la humanidad".

"De las cumbres salen propuestas, pero deberían de salir más acciones que discursos. En este caso el Ecuador fue muy concreto con una acción, la ampliación de la reserva marina de Galápagos. Apenas contribuimos con el 0, 18% de las emisiones de carbono y aún así nos comprometemos a reducirlas un 25% hasta el año 2030. Ecuador ha demostrado acciones concretas más allá de los discursos", señaló.

En su paso por España, Lasso destacó el encuentro con Sánchez, que "fue muy cordial, muy cercano", y con el rey, Felipe VI, también, "es una persona muy agradable, muy afectuosa, preocupada de todos los detalles de lo que sucede en América Latina y Ecuador. Las dos reuniones fueron muy productivas"

A Sánchez le planteó su apoyo en la Unión Europea para la eliminación de la visa Schengen para Ecuador, "y esperamos resultados", y "es muy importante para nosotros porque los ciudadanos ecuatorianos quieren sentirse igual que los colombianos y peruanos. Esos dos países firmaron un acuerdo de libre comercio con la UE y parte de ese acuerdo es la eliminación de la visa Schengen".

"Por lo tanto los ciudadanos ecuatorianos merecen que su presidente respalde su pedido", concluyó.

Alida Juliani