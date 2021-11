Las últimas 5 fotos de Luis "Potro" Caballero que están arrasando en Instagram

Luis "Potro" Caballero (@luis_acashore) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 245.995 de interacciones entre sus aficionados.

Ay si ay si me creo mucho por que ya soy tío ay si !!! Muchísimas felicidades @estradac11 @ferk_q !!! Me encanto verlos y conocer a mi sobrino con peinado de pistola y ojos grises @leonelestradaq 🦁🦁🦁





Esta nota si es real !!! Tirando hueva con la reina en una paradisiaca playa en el mediterraneo !!!





Who said nights were for sleep !? #365 #Massimo #PotroTorricelli #Cinema #Italia #Reface #Reel #Ig #instagood





No creas que porque el payaso RÍE contigo, es amigo tuyo. #Halloween #Clown #Mini #It #Miniclown #diademuertos #viral #Parade #fun #Instagood





Por primera vez en muchos años no salgo de fiesta por cumplir con mis compromisos laborales!!! Pero me subo al tren con el único vestuario (Disfraz) para Halloween 2021!!!

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.