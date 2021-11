La selección viajará de Atenas a Sevilla donde espera un ambiente de final

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Las Rozas (Madrid), 5 nov (EFE).- La selección española viajará directamente de Atenas a Sevilla, con el deseo de jugarse la plaza que da acceso al Mundial 2022 en el estadio La Cartuja ante Suecia, con un gran ambiente en sus gradas y una afición "volcada" para impulsar a los jugadores hacia el objetivo.

España debe ganar en Grecia para que su grupo de clasificación a Catar se decida en Sevilla, en la reedición de un partido de la pasada Eurocopa. El seleccionador Luis Enrique Martínez celebró poder jugar ante la afición y resaltó la importancia que tendrán en el partido si se cumplen los planes.

"Era lo que todos deseábamos y esperábamos, el fútbol sin afición era menos fútbol y para nosotros es muy interesante su presencia en dos partidos claves para clasificarnos al Mundial", aseguró Luis Enrique sobre la vuelta del público en masa a las gradas.

"En Atenas el público jugará su factor y será clave hacernos con el balón para generar problemas a Grecia. Espero que la final real sea ante Suecia en Sevilla en La Cartuja, con buen estado del césped para hacer buen fútbol. Con la afición volcada y ayudándonos en los momentos difíciles, que para eso están las aficiones, no solo para celebrar goles. Ha de ser importante cuando las cosas no salgan porque lo que está en juego es muy bonito para todos y el equipo va a estar a la altura sin ninguna duda", añadió.

Los internacionales españoles se concentrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el lunes a las 13:30 horas, día en el que comenzarán a preparar los dos encuentros con una sesión vespertina a las 19:00 horas. El martes realizarán el segundo y último entrenamiento en las instalaciones de la Federación española, desde las 11:00 horas, antes de volar a las 16:30 horas a Atenas.

En el escenario del partido, el estadio Spyros Louis, tomará contacto en la víspera con el césped en la última sesión el miércoles, desde las 19:00 horas, y el jueves llegará la primera gran cita, ante Grecia, a las 21:45 horas.

Luis Enrique ha decidido no regresar de madrugada a Madrid y la selección hará noche en Atenas, donde incluso entrenará el viernes en el estadio Leoforos, casa del Panatinaikhos, para volar por la tarde directamente a Sevilla. En La Cartuja se ejercitará en la tarde del sábado y se medirá a Suecia el domingo a las 20:45 horas en el último partido de la fase de clasificación.

Será el regreso de la selección española a La Cartuja donde disputó la primera fase de la Eurocopa 2020, el pasado mes de junio, con empates ante Suecia y Polonia más goleada a Eslovaquia. Se producirá el reencuentro de Álvaro Morata con la afición que le silbó en aquellos partidos, justo en su momento de regreso a la Roja tras perderse por lesión las convocatorias posteriores al torneo en el que España fue semifinalista.

Por otra parte, activistas de Amnistía Internacional pidieron a la selección un gesto público en sus próximos partidos a favor de los derechos humanos en Catar. Concentrados este viernes frente a la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), pidieron que España siga los pasos de Alemania, Bélgica, Noruega y Suecia, que ya han manifestado públicamente su preocupación por la situación de miles de trabajadoras.

Amnistía Internacional está pidiendo a los aficionados y aficionadas al fútbol en diferentes países, incluido España, que firmen una petición e insten a la FIFA a esforzarse más para ayudar a cambiar las condiciones de las personas trabajadoras que hacen posible el Mundial.