Kiko Rivera saca su peor cara con la prensa y advierte: "Vamos a llevarnos bien. Relájate"

05-11-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en echar el humo de su cigarro en la cara de la reportera, sin importarle estar siendo grabado



MADRID, 5 (CHANCE)



En Madrid con motivo de su visita a la casa de 'Secret Story' en su regreso a Mediaset después de haber jurado y perjurado que no volvería a participar en ningún programa de la cadena por las críticas que recibió tras su polémica exclusiva anunciando su reconciliación - que ya no es tal - con Isabel Pantoja después de un año enfrentados, Kiko Rivera ha vuelto a sacar su peor cara con la prensa, demostrando sus 'malos humos' (y nunca mejor dicho) cuando no le hacen gracia las preguntas que le hacemos.



Así, después de haber visitado su discográfica, el Dj no dudó en encenderse un cigarro y, con una clara actitud provocativa, echar el humo en la cara de la reportera que en ese momento le preguntaba por su relación con su madre, 'culpándonos' de ese mal vicio que anunció que dejaría y no ha hecho. "Hala, mira lo que me hacéis hacer".



Visiblemente molesto y sin intención de responder a ninguna de las polémicas en las que está envuelta, Kiko ha negado haber fumado en la cara de la reportera, asegurando que había "echado el humo aquí en la calle" y advirtiendo: "Vamos a llevarnos bien. Relájate". La peor cara del cantante, en el siguiente vídeo.