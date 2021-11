Jóvenes exigen en Glasgow más acciones y menos palabras contra el cambio climático

añade discurso de Greta ///Glasgow, 5 Nov 2021 (AFP) - Miles de jóvenes desfilaron este viernes por las calles de la ciudad escocesa de Glasgow para pedir acción, y menos palabras, a los gobiernos que están negociando en la COP26 las medidas contra el cambio climático, tras casi una semana de grandes discursos."Para nosotros esta lucha es una necesidad, no una elección", gritó Sofía Gutiérrez, una joven activista colombiana, ante miles de personas en la céntrica George Square, tras una marcha festiva y llena de pancartas, cánticos y buen humor.La activista sueca Greta Thunberg, de 18 años, la fundadora del movimiento de protesta "Viernes para el Futuro", acusó: "no es un secreto que la COP6 es un fracaso".Y volvió a describir los discursos y compromisos en la conferencia como "bla bla bla", una expresión que ha sido retomada por algunos políticos, deseosos de congraciarse con los jóvenes."Esto ya no es una conferencia del clima. Es un festival de lavado de imagen", añadió la sueca.Delegados de casi 200 países están reunidos desde el pasado domingo para aumentar el recorte de gases de efecto invernadero y transición energética, con el objetivo de mantener el calentamiento del planeta en un máximo de +1,5ºC.A lo largo de esta primera semana los países anunciaron grandes coaliciones para reducir el consumo de combustibles fósiles, eliminar la financiación de fuentes de energía tradicionales y acelerar la transición, pero sin calendarios claros."Nuestros líderes no están liderando. Esto es liderazgo", gritó Greta, señalando a la multitud.El sábado se prevé otra gran jornada de movilización mundial, en Glasgow y en otras ciudades. Las medidas de seguridad son importantes en torno a la sede de la COP26.- Ingeniosidad y esperanza - El desfile fue una exhibición de ingeniosidad: "¡No vamos a la escuela, queremos mantener frío el planeta!", coreaban en inglés los chicos, muchos de los cuales se saltaron las clases acompañados de sus padres."El cambio climático es peor que los deberes", proclamaba otro niño con una pancarta.Bebés sostenían pancartas en sus cochecitos, padres contemplaban con orgullo la seriedad de sus retoños."Espero que este día marque una diferencia", explicó a la AFP Zara, de 9 años, acompañada de su madre. "Tengo confianza en el futuro", afirmaba. - Una semilla se convierte en movimiento - Los "Viernes para el Futuro" fue una semilla plantada hace más de tres años por Thunberg. Una pequeña protesta simbólica ante el parlamento sueco se convirtió en un movimiento mundial que atrae a miles de seguidores, y que tiene como gran punto de encuentro las conferencias del clima de la ONU."Manifestaciones como esta meten presión a la gente que tiene el poder", comentó la activista ugandesa Vanessa Nakate, una de las estrellas de esta generación de activistas, que también habló en George Square.El mensaje de Greta, Vanessa y Sofía ha calado en muchos países, y en Glasgow está presente el niño colombiano Francisco Javier Vera, de 12 años, que recibió amenazas en su país por militar con elocuencia y vivacidad por la ecología y los derechos humanos."Yo creo que los niños y las niñas, a diferencia de lo que la gente dice, que somos el futuro, somos el presente y tenemos una opinión y una voz como ciudadanos", declaró esta semana a la AFP. - "El mundo nos escuchará" - La presidencia británica de la COP26 organizó por su parte una jornada de la juventud dentro del enorme recinto de la COP26.Los mensajes alarmantes sobre la salud del planeta provocan preocupación entre los adolescentes, alertan por otro lado los especialistas. Un fenómeno que se incrementó con la pandemia del covid-19.La ONU publicó en octubre un gran sondeo en países del G20, es decir, las 20 principales economías del planeta, en el que participaron más de 300.000 jóvenes menores de 18 años.Mientras que para el 65% de los adultos el cambio climático es una gran urgencia, en el caso de los menores de 18 años ese porcentaje aumenta al 70%.Y también en octubre se celebró un evento previo a la COP en Milán (Italia), dedicado a recoger las inquietudes de esos jóvenes.Son unas cincuenta páginas con propuestas en materia de transición energética, financiación o participación ciudadana.El Acuerdo de París de 2015, que la COP26 debe ahora reforzar y desarrollar, tiene como objetivo común impedir que el calentamiento del planeta supere los 2ºC. Idealmente el deseo es lograr que se mantenga en +1,5°C. jz-abd/acc/eg -------------------------------------------------------------