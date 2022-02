Isa Pantoja desvela en qué punto se encuentra la relación con su hermano

05-11-2021 ISA PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está en el aire y todavía no sabemos cuándo se producirá el encuentro entre el dj y su madre, pero sin embargo, sí sabemos qué opina Isa Pantoja al respecto. La colaboradora de televisión ha hablado para Europa Press Reportajes y nos ha confesado cómo está la situación de su hermano en estos momentos y cómo debería de actuar ante los enfrentamientos que tiene con sus familiares.



Isa Pantoja insiste en que su hermano Kiko debería tener una conversación a solas con su madre, Isabel Pantoja: "Es hablar aunque sea solos y luego pues hablar con mi tío, pero eso es una cosa que es normal". Y es que la tonadillera deberá tener otra conversación con su nuera, ya que las dos también se distanciaron cuando la cantante iba diciendo a periodistas que la culpa de que su hijo no le hablase la tenía ella.



La hija de la tonadillera piensa que el dj debería ir solo a Cantora para arreglar las cosas: "Eso lo que él piense, pero desde luego la conversación la tiene que tener con mi madre a solas y seguramente hablando se entienden porque como siempre han tenido buena relación supongo que todo tiene una explicación. Las dos partes".



En cuanto a si Kiko le tendrá en cuenta no haberle felicitado por el premio: "No, no tiene sentido. Si estuviésemos bien sí, pero después de lo que dijo de mí no tengo ganas, obviamente, de felicitarle. Otra cosa es que no me alegre, que me alegro". Algo que ha explicado también esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' y por lo que la vemos todavía muy dolida.