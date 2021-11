Hazard "no está contento", pero es "muy profesional", dice Ancelotti

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti reconoció este viernes que el extremo Eden Hazard "no está contento" con su falta de minutos, pero indicó que el internacional belga es "muy profesional".

"No está contento porque es un jugador que tiene calidad, que esta entrenando bien, es serio y merece tener minutos por lo que está haciendo y los va a tener si sigue así", confesó el técnico italiano en la conferencia de prensa de la víspera del choque liguero ante el Rayo Vallecano.

"¿Si los va a tener mañana? No lo sé, puede ser que empiece el partido. Lo importante es que esté enchufado. Como he dicho, lo siento porque es bastante fácil meter en el banquillo a un jugador que no es profesional en el entrenamiento, pero él es muy profesional y va a tener minutos", añadió.

Hazard no ha sido titular en ninguno de los seis últimos partidos del Real Madrid.

"Yo me enfadaba cuando Capello no me ponía y me decía: 'Lo entenderás cuando seas entrenador'. Y lo he entendido muy bien", indicó Ancelotti, quien confesó sentirse en su segunda etapa en el club blanco "muy bien, ilusionado, encantado".

ta/gj/iga