Hallan 7 cuerpos más en derrumbe en Nigeria; hay 43 muertos

LAGOS, Nigeria (AP) — Se han recuperado otros siete cadáveres de un edificio de apartamentos en construcción en Lagos que se derrumbó, lo que coloca la cifra oficial de muertos en 43, informó un funcionario de la Cruz Roja Nigeriana.

Entre los muertos está Femi Osibona, director de Fourscore Homes, la inmobiliaria que construía la lujosa torre de 21 pisos, dijo a The Associated Press Segun Akande.

Desde el martes, no se han encontrado sobrevivientes en el área.

Se desconoce cuántas personas siguen desaparecidas, pero una persona que trabajaba en la construcción estimó que un centenar trabajaban ahí cuando se derrumbó el lunes, lo que significa que 48 personas podrían estar desaparecidas.

Las desconsoladas familias empiezan a reemplazar sus esperanzas con temor.

Muchos de los trabajadores eran jóvenes de Benin, el vecino al sur de Nigeria, según Eken Iwuozor, quien trabajaba en el lugar. Él logró escapar del accidente ya que ese día no fue a trabajar, pero su hermano de 25 años está entre los desaparecidos, comentó.

“No me sentía muy bien, así que le dije a mi hermano que fuera y me encontrara después. Poco sabía que no lo volvería a ver”, dijo mientras agitaba su cabeza. “Ni siquiera le he dicho a mi hermana. No le he dicho a mi padre. No tengo noticias. Deja que sólo terminen” con la operación de rescate.

Los trabajadores recibían un sueldo de aproximadamente 5 dólares al día, agregó.

Lagos, la ciudad más grande de Nigeria con más de 14 millones de habitantes, ha estado de luto con banderas a media asta. Se investigan las causas del derrumbe y si hubo fallas por parte de las agencias regulatorias.

También se centró la atención en otros rascacielos que están en construcción dentro del complejo en donde ocurrió el derrumbe. Se han ordenado pruebas de integridad estructural “para salvaguardar la vida de los trabajadores de emergencia en la operación de rescate”, dijo el gobernador de Lagos, Babjide Sanwo-Olu.