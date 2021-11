El jugador del Liverpool Roberto Firmino (i), habla con su entrenador Juergen Klopp, durante el partido del pasado miércoles. EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 5 nov (EFE).- El brasileño Roberto Firmino sufre una "grave lesión en los isquiotibiales", según determinaron las pruebas realizadas por los servicios médicos del Liverpool tras el partido contra el Atlético de Madrid.

Firmino salió en la segunda parte de la victoria por 2-0 contra los rojiblancos, pero se tuvo que retirar a los pocos minutos de entrar por un problema muscular.

El alemán Jürgen Klopp, técnico de los 'Reds', confirmó este viernes que Firmino sufra una "grave lesión en los isquiotibiales" y que aún no saben cuánto tiempo estará de baja.

"No sabemos cuándo podrá volver, pero no será inmediatamente después del parón internacional", añadió Klopp.