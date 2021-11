Exportadores gas de EEUU buscan impulsar suministros mundiales

(Bloomberg) -- Dos exportadores estadounidenses de gas natural dijeron estar cerca de lograr expandir los suministros de sus plantas de energía y combustible para calefacción, en tanto que la escasez mundial afecta a las economías desde el Reino Unido hasta China.

Venture Global LNG está “muy cerca” de producir las primeras gotas de gas natural licuado en su terminal Calcasieu Pass en Louisiana, dijo este jueves el director ejecutivo, Michael Sabel. Mientras tanto, Cheniere Energy Inc, el mayor exportador de EE.UU., indicó a los inversionistas que está cerca de poder seguir adelante con una inversión multimillonaria para ampliar sus instalaciones en Corpus Christi, Texas.

Los precios del gas en el extranjero son casi cuatro veces más altos que los de EE.UU., a medida que los compradores europeos y asiáticos buscan desesperadamente reponer los agotados inventarios antes del invierno. Eso está reviviendo la demanda de contratos de oferta a largo plazo que sustentan los proyectos de GNL.Vasquez

“Los fundamentos del mercado de GNL son ahora tan constructivos para la contratación a largo plazo y la construcción de nueva capacidad de licuefacción como no lo había visto desde que me incorporé a Cheniere”, dijo el director ejecutivo de la compañía, Jack Fusco, en una conferencia telefónica.

Durante las últimas cinco semanas, Venture Global y Cheniere han firmado cinco acuerdos para llevar un total combinado de 9,2 millones de toneladas métricas de GNL al mercado global.

La planta de GNL Calcasieu Pass de Venture Global obtuvo el jueves un permiso para comenzar el proceso de la primera unidad de licuefacción y un tanque de almacenamiento relacionado. Una vez que esté en pleno servicio, la planta se convertirá en la séptima terminal de exportación de GNL de EE.UU., y producirá hasta 10 millones de toneladas al año.

