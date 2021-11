España aspira a que primer desembolso de fondo de recuperación llegue en 2021

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una fotografía de archivo. EFE/Fernando Villar

Bruselas, 5 nov (EFE).- El Gobierno de España confía en que el primer desembolso formal del fondo de recuperación europeo para el país, de unos 10.000 millones de euros, llegue durante el último trimestre de 2021, según indicaron este viernes fuentes del Ministerio de Economía.

Las fuentes aseguraron que se está trabajando y "poniendo todos los esfuerzos" en que el desembolso se produzca en el último trimestre de 2021.

Una vez que la Comisión Europea y el Consejo (los Estados miembros) aprueban un plan nacional de reformas e inversiones, el país recibe de manera automática un adelanto del 13 % de la cuantía que le corresponde del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la piedra angular del fondo de reconstrucción.

España ya recibió ese adelanto, de 9.000 millones de euros, en agosto.

Sin embargo, para obtener el resto del dinero del fondo de recuperación, los Estados deben cumplir de manera progresiva los hitos y objetivos que asumieron en el plan nacional de reformas e inversiones enviado a Bruselas y presentar solicitudes de desembolso.

En el caso español, el primer desembolso formal está relacionado con hitos ya cumplidos durante 2020 y el primer semestre de 2021, por lo que desde el ministerio de Economía confían en que sea posible reducir los plazos y disponer del dinero antes de fin de año.

En principio, la Comisión Europea tiene dos meses para analizar la solicitud de desembolso y el Consejo, otras cuatro semanas, si bien esos tiempos se pueden acortar.

De todas formas, las fuentes reconocieron que si finalmente el desembolso no se produce en 2021, no supondría un "problema financiero" ni un "imprevisto" para España, sino que es "un tema de contabilización financiera, de cuándo entran los ingresos y cómo se contabiliza en caja y contabilidad nacional".

Para solicitar un desembolso, la Comisión Europea y el Estado miembro interesado deben firmar un acuerdo operativo, un pacto bilateral que establece las disposiciones para supervisar los planes de recuperación y resiliencia.

Esos documentos no incluyen nuevas exigencias, sino que detallan la implementación de los hitos y objetivos de los planes nacionales. Fijan, por ejemplo, que las visitas o reuniones de seguimiento sean trimestrales.

España y la CE ya han acordado las disposiciones operativas y se espera que las dos partes firmen el pacto "en los próximos días", indicó a Efe un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Desde el ministerio de Economía también señalaron que el documento se firmará "en los próximos días", lo que dará inicio "al proceso de formalización de la solicitud de este primer desembolso". Después, llegará el análisis de la Comisión y del Consejo.

En cuanto a la publicación del acuerdo operativo, el ministerio de Economía espera, asimismo, que sea cuestión "de poco tiempo, de días".

Aunque la solicitud del primer desembolso por parte de España se ha retrasado ya dos meses frente a lo inicialmente previsto, las fuentes del ministerio de Economía subrayaron que el país está liderando el proceso y es el primero en redactar el acuerdo operativo para solicitar el desembolso.

"Conlleva unos tiempos que son difíciles de prever 'a priori'", constataron.

El pasado 28 de octubre, la CE dijo esperar que España presente en noviembre la solicitud para recibir el primer desembolso ordinario del fondo de recuperación por la pandemia, dos meses más tarde de lo anticipado inicialmente por Bruselas.