El Premio Cervantes 2021 se fallará el próximo día 10 de noviembre

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en una fotografía de archivo. EFERodrigo Jiménez

Madrid, 5 nov (EFE).- El ministro español de Cultura y Deporte , Miquel Iceta, anunciará el próximo miércoles 10 de noviembre el fallo del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2021, que concede anualmente este departamento.

El premio, que está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español, será fallado por un jurado en el que no estarán los escritores galardonados en las dos ediciones anteriores como es habitual, ya que los premiados en las de 2019 y 2020, Joan Margarit y Francisco Brines, respectivamente, han fallecido.

Este galardón reconoce la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes se concede no por una obra específica, sino por la totalidad de la obra literaria de una autora o de un autor.

El jurado que otorgará el premio en 2021 estará integrado por José Manuel Sánchez Ron, a propuesta de la Real Academia Española; Cristina Maya, por la Academia Colombiana de la Lengua; y José Francisco Asís Montero, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

También, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), por Ana Rosa Domenella; por el Instituto Cervantes, Ignacio Peyró Jiménez; por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Elvira Lindo; por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Laura Revuelta; por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Ciro Francisco Bianchi Ross, y por la Asociación Internacional de Hispanistas, Maja Zovko.

El Premio Cervantes se entrega anualmente cada 23 de abril en una ceremonia presidida por los reyes de España en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque en los dos últimos años no se ha celebrado por la pandemia y el estado de salud del último galardonado, Francisco Brines, que falleció el pasado mes de mayo.