El papa ofrece una misa en el hospital Gemelli y agradece el cuidado que recibió

El papa Francisco durante la celebración de una misa con ocasión del 60 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sacro Cuore, este viernes en Roma. EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Ciudad del Vaticano, 5 nov (EFE).- El papa Francisco celebró hoy una misa en el hospital Gemelli de Roma y agradeció los cuidados y el cariño que recibió cuando estuvo ingresado en julio pasado por una operación de colon.

Francisco acudió hoy al llamado "hospital de los papas", ya que es donde son ingresados los pontífices, para celebrar misa con ocasión del 60 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sacro Cuore.

"Quiero renovar hoy mi agradecimiento por los cuidados y el cariño que he recibido aquí", dijo al comenzar su homilía.

En la explanada frente al hospital y con alumnos, enfermos y personal sanitario presentes, el pontífice argentino instó a que "en este tiempo de pandemia, y en periodos de sufrimiento, hagamos memoria para no olvidar, para no entristecernos y para que esta nos oriente en nuestras decisiones".

Subrayó también la importancia de "una palabra fraterna, una sonrisa, una caricia en la cara" en los hospitales porque "pueden dar el sentido a la jornada" a un enfermo. "No nos olvidemos de la terapia del recuerdo", agregó.

A los sanitarios el papa les aconsejó tres palabras para llevar a cabo su trabajo: "recuerdo, pasión y consuelo".

Durante este tiempo de pandemia "nos hemos encontrado más pequeños y más frágiles" y "a pesar de tantos avances maravillosos, también se puede ver en el campo médico: cuántas enfermedades raras y desconocidas, cuánto esfuerzo para mantenerse al día con las patologías", dijo.

Por ello, agregó, "se necesita consuelo" para "no desanimarse".

Francisco fue operado el pasado 4 de julio "por una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante", en la que se le extrajo una parte del colon y por la que estuvo 10 días hospitalizado.