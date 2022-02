El entorno de Olga Moreno deja claro su apoyo incondicional a Antonio David Flores

27-10-2021 Olga Moreno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



"Olga Moreno sabe que es una víctima de Antonio David Flores", aseguraba el periodista Antonio Rossi hace casi una semana en 'Sábado Deluxe' cuando estaban hablando en el programa de la posible pena de prisión a la que se podría enfrentar la ganadora de 'Supervivientes' como cooperadora necesaria de un presunto delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible cometido por su entonces marido para no pagar la pensión de manutención a Rocío Carrasco.



Y es que, según el colaborador, Olga habría firmado muchos documentos que Antonio David "le ponía delante" sin saber en qué consistían y desconociendo que era la administradora de varias sociedades. Algo que descubrió, supuestamente, en el año 2016, cuando "se le cayó la venda de los ojos" con su marido, descubrió los engaños del exguardia civil - que ahora podrían llevar a la cárcel si Rociíto sigue adelante con su intención de querellarse contra ella - y comenzó la crisis en la pareja.



Una información en la que Rossi se mantiene firme pero que ha sido desmentida rotundamente por una fuente directa de la familia de Olga, tal y como ha contado este viernes el periodista en 'El programa de Ana Rosa'. "Me transmiten que Olga es consciente de todo, está al lado de Antonio David y así va a estar hasta el final", ha revelado.



"Antonio David es su familia, Olga sigue a su lado y no va a permitir que nadie la ponga de tonta o de manipulada", ha añadido - en referencia a la información que dio de que se le había caído la venda de los ojos con su marido en el año 2016 cuando descubrió que había firmado papeles que le ponía delante sin preocuparse de qué se trataban - revelando que "el papel" de Olga "ahora, en aquel momento y en el futuro es estar al lado de Antonio David. Estará a su lado en las duras y en las maduras".



Se puede decir más alto pero no más claro y, por lo que parece, la relación de la expareja continúa siendo buenísima a pesar de su separación, sobre la que por cierto Olga continúa guardando silencio.