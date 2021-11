El candidato presidencial chileno Boric confirma su positivo de la variante delta

El candidato presidencial Gabriel Boric (c), del partido Convergencia Social, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 5 nov (EFE).- El candidato presidencial chileno Gabriel Boric, uno de los favoritos de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre, confirmó este viernes que su contagio de covid-19 anunciado el miércoles, que llenó de interrogantes los últimos días de campaña, es variante delta.

"La Seremi de Salud (autoridad sanitaria) acaba de comunicarme que mi covid es variante delta. Sigo en casa, cumpliendo todos los protocolos. Muchas gracias y a seguir cuidándonos, que los cambios de Chile nos necesitan a todos", compartió en Twitter el exlíder estudiantil de izquierda.

Después de informar que padecía varios de los síntomas, como fiebre y tos, se realizó un test PCR y comunicó su resultado positivo el miércoles, un anuncio que causó gran revuelo, mandó a seis de los siete candidatos presidenciales a cuarentena y generó gran incertidumbre sobre lo que resta de campaña.

Todos, excepto uno de los contendientes que reside en Estados Unidos, están obligados a permanecer entre siete y diez días en sus domicilios de forma preventiva, lo que les deja un margen de escasos días para hacer eventos y propaganda en las calles.

Yasna Provoste (centroizquierda), Sebastián Sichel (derecha moderada oficialista) y Marco Henríquez Ominami (progresista) se realizaron una prueba PCR que resultó negativa.

En tanto, el ultraderechista José Antonio Kast, quien adelanta a Boric en algunas encuestas, y Eduardo Artés (un radical de izquierda con escaso apoyo) no informaron sobre exámenes médicos.

En total son 54 los contactos estrechos de Boric que iniciaron cuarentena, pero la cifra podría aumentar ahora que se sabe que es variante delta puesto que los criterios del Ministerio de Salud son mas estrictos con esta cepa.

Según información oficial, en estos casos se consideraría contacto estrecho a cualquiera que haya pasado más de 15 minutos con el infectado independientemente del uso de mascarilla.

El caso de covid-19 también ha afectado la actividad legislativa ya que al menos tres diputados, incluido el propio Boric, no podrán participar el próximo 8 de noviembre en la votación del juicio político contra el presidente Sebastián Piñera.

Asimismo, podría verse afectada la discusión del próximo martes del polémico proyecto de ley para permitir la cuarta retirada del 10 % de los fondos de pensiones, en el que no podrá votar la senadora Yasna Provoste y que podría ser pospuesto.

El contagio se da en medio de un leve repunte de la pandemia en Chile, que suma más de 1,7 millones de infectados y casi 38.000 decesos totales, y ha experimentado un alza en el número de casos después de tres meses con la covid-19 controlada.

Esta carrera presidencial es una de las más inciertas y cruciales de las últimas décadas, ya que el próximo líder de Chile -que sustituirá en marzo al conservador Sebastián Piñera- tendrá la tarea de encauzar un país que vivió en 2019 una fuerte crisis social y de implementar la nueva Constitución.