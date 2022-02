Ecuador.- Lasso "respeta" la decisión del Constitucional sobre el estado de excepción y rehúsa aclarar si lo renovará

05-11-2021 El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Ritz, a 5 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La entrevista tiene lugar durante su primer viaje oficial a España realizado con el objetivo de continuar desplegando la estrategia "Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador", además de fortalecer las relaciones con socios estratégicos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Pide apoyo a las fuerzas de seguridad españolas para mejorar las capacidades de la Policía Nacional de Ecuador



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha asegurado este viernes que, como "demócrata", "respeta" el dictamen de la Corte Constitucional que limita a un mes el estado de excepción decretado a mediados de octubre y ha rehúsado aclarar si lo renovará, a la espera de ver sus "resultados".



El Constitucional ha concluido que Lasso se excedió en el alcance territorial del despliegue militar y en el plazo inicial de 60 días fijado para esta medida excepcional, con la que el mandatario ecuatoriano quería a hacer frente a la ola de inseguridad y delincuencia principalmente derivada del narcotráfico.



"Soy un demócrata que respeta la institucionalidad, independientemente de que comparta o no (la decisión)", ha declarado Lasso, en una entrevista a Europa Press en la que ha dicho "respetar" la posición de los jueces, que marca el 18 de noviembre como fecha límite para la aplicación de las actuales medidas.



El presidente tiene ahora en su mano plantear una nueva prórroga --la Corte Constitucional ya ha apuntado que deberá estar debidamente justificada--, pero Lasso ha evitado pronunciarse a este respecto. "Por el momento no lo hemos pensado", ha aseverado, a la espera del "final de los 30 días" y de analizar unos resultados que, por ahora, son "positivos".



El mandatario, no obstante, sí ha enfatizado su compromiso para atajar la inseguridad tras el "desgobierno" de los últimos catorce años, al que ha achacado tragedias como la muerte de más de cien presos en una rebelión en una cárcel de Guayaquil a finales de septiembre.



"Los dos últimos gobiernos han sido contemplativos con el narcotráfico y el nuestro ha resuelto enfrentarlo cara a cara", ha añadido Lasso, de visita oficial en España. A su juicio, la otra alternativa es "pactar con el mal", como ha descrito a las mafias.



En el caso de la inseguridad en las cárceles, Lasso lo ha atribuido a una combinación de "leyes que no permiten una presencia del Estado con firmeza" y a la falta de inversión en tecnología. A corto plazo, aspira a mejorar instalaciones y vigilancia en prisión y, a medio y largo, combatir el consumo de drogas como "un problema de salud pública".



EL PAPEL DE ESPAÑA



Lasso ha viajado a España con varios objetivos, entre los que figura concretar inversiones que "generen oportunidades de empleo y emprendimiento" en Ecuador, pero también enfoques estrictamente de seguridad.



Quiere que España, "desde el campo público", contribuya con sus fuerzas de seguridad a reforzar la capacidad de la Policía Nacional de Ecuador, algo que Lasso ha planteado en sus distintas reuniones con autoridades españolas durante los últimos dos días. El Gobierno español ha respondido "muy positivamente" a este planteamiento, ha destacado.



De hecho, en términos generales, hace un balance "extraordinario" de su visita oficial, en la que ha mantenido una "excelente" entrevista con el Rey y también otra "muy cercana, cordial y productiva" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Su agenda ha incluido, además, reuniones con dirigentes del PP, con cuyos líderes Lasso ha reconocido que mantiene una relación cercanía. Así, ha descrito al expresidente José María Aznar y al actual secretario general del PP, Pablo Casado, como "buenos amigos", con quienes comparte "muchas ideas y valores".



Lasso ha invitado personalmente tanto a Felipe VI como a Sánchez a visitar las islas Galápagos, un emblema que el actual Gobierno de Ecuador se ha comprometido a proteger, por ejemplo con la ampliación de la reserva marina en torno al archipiélago.



"Las puertas del Ecuador están abiertas", ha dicho, confiado también en que él mismo pueda visitar España de nuevo en otra ocasión. "Me encantaría mucho", ha apostillado.