¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de JD PANTOJA 🇲🇽 que están causando furor en Instagram!

Gracias por todo su apoyo, nos sentimos bendecidos por la familia tan leal que formamos hace años en internet y que a pesar del paso de los años siguen firmes con nosotros. TEAM JUKI para toda la vida, es una promesa 🙏🏻 #AsiSeBaila





Te amo preciosa, estoy muy orgulloso de ti, Siempre festejare tus logros como si fueran míos, te conozco más que nadie y se lo mucho que mereces todo lo que esta pasando en tu vida. Lo que se viene es aún mejor, prepárense 🤫🔥





¿Creen que tenia miedo? 😂





Todos somos “malos” en una historia mal contada.





Me pasaron muchas cosas que no merecía, pero me enseñaron que era más fuerte que lo que creía.

Juan de Dios Pantoja es un youtuber de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, nació el 16 de noviembre de 1995. Debutó en YouTube el 26 de marzo de 2016 y actualmente concentra millones de suscriptores.

En el mundo de la música colaboró con Khea en el sencillo «Se motiva», en el 2018. En abril del 2020 lanzó el tema «Mi plan» con la participación de Noriel. A principios del 2020 firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.