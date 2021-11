Dos muertos en tiroteo junto a hoteles del Caribe mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de hombres armados irrumpió el jueves en una playa del Caribe mexicano llena de hoteles y ejecutó a dos presuntos narcotraficantes de una banda rival, sembrando el pánico entre los turistas que vacacionaban en esa área de la localidad de Puerto Morelos, al sur de Cancún, informaron autoridades. Una persona resultó herida.

Aparentemente los fallecidos habían llegado por la mañana con varias personas más a la playa Bahía Petempich, situada junto a dos hoteles de lujo, el Azul Beach Resort y el Hyatt Ziva Riviera Cancún, alegando que ese era su nuevo territorio para la distribución de droga, indicó el jueves por la noche la Fiscalía del estado de Quintana Roo en un comunicado.

Poco después de las 2 de la tarde, unas 15 personas ingresaron a la playa y se dirigieron a los dos individuos, aparentemente de la banda contraria. A uno de ellos lo capturaron y lo ejecutaron allí mismo, mientras que otro que corrió hacia el interior de un hotel fue asesinado dentro de ese establecimiento, agrega el texto.

Una persona resultó herida “con lesiones que no representan un riesgo para su vida” y fue trasladada al hospital, añade la nota de la fiscalía, que no aclara si se trata de un turista o no.

En una transmisión vía Facebook, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, explicó que los atacantes eran “personas armadas, encapuchadas llegando por el mar", y garantizó que se trabaja para "generar los esquemas de seguridad que se requieren”.

Imágenes divulgadas en redes sociales mostraban el miedo que se apoderó de los turistas de los hoteles, los cuales se amontonaban en los establecimientos sin saber exactamente qué hacer ni qué había pasado.

Algunas de las imágenes fueron divulgadas por Mike Sington, aparentemente huésped de uno de los hoteles, quien narró cómo personas que estaban jugando voleibol en la playa salieron corriendo cuando vieron llegar a un hombre disparando.

“Todos corrieron desde la playa y las piscinas. El personal nos empujó a habitaciones escondidas detrás de las cocinas”, escribió. “Nunca había estado tan asustado, literalmente temblando... Ahora estoy bien, atrincherado en mi habitación del hotel”, dijo un poco más tarde.

En otro de los vídeos se escucha decir en inglés, aparentemente a algún encargado del hotel, que los atacantes habían sido aprehendidos.

Horas después, la playa estaba vacía, salvo por algunos policías que patrullaban.

Los tiroteos del jueves fueron el capítulo más reciente de la violencia entre grupos del crimen organizado en una de las zonas más turísticas del país y antaño tranquila.

Hace dos semanas otra balacera en la localidad turística de Tulum, al sur de Puerto Morelos, dejó dos turistas extranjeras fallecidas: una bloguera de California nacida en la India y otra de origen alemán. En ese caso también parece que se trató de una disputa entre bandas que venden droga en la calle, y las turistas quedaron en medio del fuego cruzado mientras cenaban.

En ese incidente, ocurrido en una vialidad llamativa llena de bares y restaurantes, otros tres turistas resultaron heridos, dos alemanes y una holandesa, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania emitió una alerta de viaje.

En su transmisión en Facebook, el gobernador indicó que justo el jueves ya tenían a 8 detenidos más por el ataque en Tulum, y se habían hecho varias incautaciones de droga, así como de armas cortas y largas.

Días después de ese suceso, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo durante una conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador que desde hacía unos meses se había puesto en marcha un operativo para atender la creciente violencia en la costa caribeña, y que se planeaba el despliegue de hasta 450 efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en los primeros días de noviembre.

Desde hace meses ha habido indicios de que la situación se ha salido de control en esta zona de la Riviera Maya, donde bandas vinculadas al Cártel del Golfo y al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, se disputan el control de la venta de droga en el área.

En junio, dos hombres fueron asesinados a tiros en la playa en Tulum y una tercera persona resultó herida.

En la cercana ciudad de Playa del Carmen, la policía efectuó una redada masiva en octubre, donde detuvo a 26 personas —al parecer la mayoría por venta de drogas_, después de que una mujer policía de la localidad fuera asesinada a tiros y su cadáver metido en el maletero de un vehículo.

La delincuencia “ha ido un poco a la alza en cuestión de extorsión, en venta de narcóticos a los extranjeros o a los propios nacionales”, señaló la fiscalía en un comunicado en ese momento.

El gobierno de López Obrador tiene grandes expectativas para Tulum, donde ha anunciado planes de construir un aeropuerto internacional y una parada para el Tren Maya, que recorrerá la península de Yucatán.