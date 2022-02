Cvirus.- Los médicos de Bolivia se declaran en "emergencia" ante la falta de condiciones para enfrentarse a la pandemia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Consejo Médico del Colegio Médico de Bolivia se ha declarado en "estado de emergencia" ante la falta de condiciones para enfrentarse a la cuarta ola de contagios de COVID-19 y la "imposición de políticas de Estado".



"El Gobierno ya no puede tomar medidas en relación a la pandemia porque levantó todas las restricciones", ha señalado el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, que ha advertido de que maneja informaciones que apuntan a que diferentes centros de salud tienen herramientas para atender a los pacientes una semana más, dado el ritmo al que se incrementan los contagios.



"Es por eso que el Colegio Médico de Bolivia se declara en estado de emergencia y si no somos convocados hasta este domingo a dialogar y hablar sobre las mejoras en el sistema de salud, asumiremos medidas de presión sin dejar de atender a nuestros pacientes", ha agregado, según ha recogido el diario boliviano 'Los Tiempos'.



El Consejo Médico ha rechazado "las improvisadas e insostenibles políticas de salud, impuestas de manera irresponsable que ponen en riesgo la salud y vida del personal de salud, aspecto que repercute en la seguridad sanitaria del pueblo boliviano, ante la carencia de recursos humanos, insumos e infraestructura".



En este sentido, han calificado la actitud "arbitraria, dictatorial" del Gobierno y la imposición de "deficientes políticas de Estado". "Comunicamos la decisión de adherirnos a las determinaciones que asuma la población organizada en uso de nuestros derechos y obligaciones, respetando la esencia que nos caracteriza, como institución defensora de la democracia y respeto a los derechos y garantías conferidas en la Constitución".



El miércoles, Larrea avisó de que la escasez de oxígeno y de respiradores agravarán la cuarta ola de la pandemia, al tiempo que lamentó que el Ministerio de Salud no haya equipado los hospitales para afrontar la pandemia.



"Si no sabemos apaciguar la cuarta ola, va a ser muy fuerte, habrá hospitales colapsados", señaló, antes de hacer hincapié en que los médicos carecen de "las condiciones para afrontar (la ola) porque los hospitales siguen abandonados, no hay respiradores".



Por su parte, el Ministerio de Salud informó el lunes que la nación andina se enfrentaba a una cuarta ola de contagios, debido a la elevación sostenida de casos en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.



Sin embargo, el titular de la cartera, Jeyson Auza, aseguró que Bolivia afrontaba la ola de contagios "mejor preparada y equipada", según un comunicado del Ministerio. Hasta ahora, Bolivia ha contabilizado más de 515.000 contagios, incluidos cerca de 19.000 muertos a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia.