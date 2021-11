Cuba envía a Nicaragua un segundo cargamento de su vacuna Soberana 02

Vista de una dosis de la vacuna cubana Soberana 02 contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 5 nov (EFE).- Cuba envió este viernes a Nicaragua un segundo cargamento de su vacuna contra la covid-19 Soberana 02, destinada a completar la campaña de inmunización de la población infantil de la nación centroamericana, informó el Instituto Finlay de La Habana, creador del fármaco.

La entidad científica cubana indicó en su cuenta de Twitter que muestra una reducción importante en la incidencia de la covid-19 en el grupo de edad de 2 a 18 años, a partir de la campaña de vacunación desarrollada en la isla con los inmunógenos propios Soberana 02 y Soberana Plus.

En octubre pasado Cuba envió a Nicaragua la primera carga de 1,2 millones de dosis de otra de sus vacunas anti-covid, Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

La Autoridad de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de Nicaragua avaló el uso de emergencia de las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02.

De esa manera, la nación centroamericana se ha sumado a otros países como Irán, Venezuela y Vietnam, que ya administran a su población vacunas creadas por instituciones científicas cubanas para enfrentar el coronavirus.

Abdala, la primera vacuna contra la covid-19 desarrollada en Latinoamérica, es una fórmula de subunidad basada en el sitio de unión al receptor (RBD) de la proteína S del virus -el tipo de plataforma en el que los científicos cubanos tienen mayor experiencia- y tiene un esquema de administración intramuscular de tres inyecciones en 28 días.

Los ensayos clínicos de esta vacuna creada por el CIGB mostraron una eficacia del 92,2 % en los ensayos clínicos.

Soberana 02 es una vacuna conjugada de subunidad que combina el antígeno del virus y el toxoide tetánico para estimular la respuesta del sistema inmune. Su eficacia fue del 91,2 % al combinar dos dosis propias y una de refuerzo de Soberana Plus.

Soberana Plus está indicada como refuerzo para administrarla en la población convaleciente de covid-19 mayor de 19 años de edad, con dos meses o más de su alta médica hospitalaria o domiciliaria, así como para un esquema combinado con Soberana 02.