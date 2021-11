Costa Rica se pone de ejemplo ambiental y pregunta por qué no lo hacen otros

El canciller costarricense, Rodolfo Solano, en la Tribuna organizada por EFE y Casa América. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 5 nov (EFE).- El canciller costarricense, Rodolfo Solano, puso este viernes a su país como ejemplo por haber acometido las reformas necesarias para luchar contra el cambio climático y proteger su naturaleza y se preguntó por qué, si ellos lo han hecho, otros países más desarrollados no pueden hacerlo.

En una entrevista previa a la Tribuna organizada por EFE y Casa América en la capital española, el ministro aseguró que Costa Rica es "un laboratorio donde se pueden ver y replicar casos de éxito" de políticas ambientales.

"Logramos revertir la deforestación en una generación, el 70% de nuestro territorio está reforestado y el 30% figura dentro de zonas de protección, si Costa Rica lo hizo, por qué no lo pueden hacer otros países, nuestro interés es replicar este modelo de éxito", explicó.

Tras una gira por Europa donde participó en la COP26, Solano se mostró de acuerdo con las propuestas de otros países latinoamericanos para intercambiar deuda externa por acción climática y recordó que su país fue "pionero" en esa estrategia.

"Nosotros lo hemos hecho, hemos sido pioneros, hay que hacerlo con transparencia y rendición de cuentas, somos nosotros los países que producimos menos gases de efecto invernadero y los que más reciben, los grandes productores deberían asumir ese compromiso y reconocer que podemos ser un aliado estratégico", indicó.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS ODS, DE LA MANO

El canciller recordó que solo faltan nueve años para llegar a 2030, el límite temporal que los países del mundo se dieron para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e insistió en que esa agenda es "la ruta correcta".

"Estamos a nueve años, podemos darnos una muy triste sorpresa", si no se cumplen los objetivos, dijo el costarricense, quien aseguró que además de la necesidad de proteger el medio ambiente, también "hay una gran oportunidad financiera de generación de riqueza haciendo una transformación" de los sistemas de producción.

Solano subrayó además que las próximas generaciones tienen claro que el cambio climático será una prioridad en las próximas décadas y aludió al respeto individual de cada ser humano por la naturaleza como forma para detener los estragos climáticos.

"Uno tiene que convencerse de forma personal, cuando hablamos de cambio climático tiene que ver con respeto a las personas, si yo soy responsable de mi metro cuadrado y usted también, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad", valoró.

A pesar de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no acudió a la COP26, el ministro consideró que "Brasil sigue siendo un actor fundamental" en la lucha por la defensa del medio ambiente.

"Es una de las economías más grandes de América Latina y tiene una gran proporción del Amazonas, seguiremos apoyando que el liderazgo de grandes países latinoamericanos nos permita aglutinar esa coherencia regional, para seguir avanzando en esa meta común", añadió.

LA PANDEMIA "DESNUDÓ" LA INEQUIDAD DE AMÉRICA LATINA

Según el canciller, la pandemia "vino a desnudar la inequidad" en América Latina por lo que demandó "políticas públicas que trasciendan gobiernos" e ideas partidistas.

"Da igual donde esté el corazón, si a la izquierda, a la derecha o en el centro, lo importante es que haya un cuadro referencial de valores para poder progresar", asumió.

Asimismo se refirió a los jóvenes que están "a las puertas de una generación perdida", "niños que tuvieron que abandonar sus estudios, en un sistema educativo que requiere mejoras cualitativas más que cuantitativas".

"Si no actuamos ya, en 10 años nos van a pasar una factura social sumamente alta, van a estar expuestos a redes de crimen organizado, tráfico de personas y migraciones, estamos en el momento oportuno para dar financiamiento para poder hacer propuestas serias de incorporación socioeconómica", enfatizó.

MÁS ALLÁ DE LA GEOPOLÍTICA, EEUU Y CHINA PUEDEN SER SOCIOS DE COSTA RICA

El canciller apuntó a que, más allá de las tensiones geopolíticas existentes entre Estados Unidos y China, su país puede mantener una buena relación con ambas naciones, las dos mayores economías del mundo.

"Tenemos relaciones diplomáticas con China desde 2007, una agenda de cooperación fuerte, un tratado de libre comercio y un tratado de protección de inversiones, es la segunda economía del mundo y hay oportunidades de comercio", se limitó a decir.

Solano calificó a su vez la relación con Estados Unidos como "extraordinaria" e "histórica".

"Lo importante es entender que hay oportunidades para generar empleo y vemos más que un enfrentamiento geopolítico, que Costa Rica puede reafirmar sus potencialidades con el socio estratégico que es Estados Unidos y también con las oportunidades con China", añadió.

Macarena Soto