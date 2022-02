Coronavirus.- La Policía brasileña investiga amenazas contra funcionarios médicos por aprobar la vacuna en niños

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Policía Federal brasileña ha decidido abrir una investigación acerca de las amenazas de muerte sufridas por los trabajadores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que en las últimas semanas han sido víctimas de presiones para no aprobar la vacuna contra el coronavirus en los más pequeños.



El director de Anvisa, Antonio Barra Torres, ha contado este viernes que han solicitado protección a la Policía Federal, después de que el mes pasado, cinco trabajadores de esta agencia, encargada de dar el visto bueno a los productos médicos que se utilizan en Brasil, recibieran varios mensajes amenazadores.



"Recado a todos en Anvisa, no aprueben la vacuna para los niños menores de doce años, ¡o se lo haremos pagar! No es una amenaza es una promesa", es uno de los mensajes que recibieron estos funcionarios a través de un correo electrónico al que ha tenido acceso la cadena Globo.



"No toquen a nuestros hijos o iremos a por ustedes. Vamos a descubrir dónde viven, si tienen hijos, quiénes son sus familiares y amigos y vamos hacer de su vida un infierno. La respuesta será fuego y furia, no se va a escapar ninguno", continúa un mensaje, en el que se amenaza con formar "cacerías" para dar con los directores de Anvisa si aprueban la vacuna para los menores de doce años.



Los correos electrónicos se enviaron hace una semana, cuando la farmacéutica Pfizer anunció que presentaría una solicitud para solicitar el uso de emergencia de su vacuna para los niños más pequeños en Brasil.