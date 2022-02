COP26.-Un nuevo informe alerta de que los compromisos adoptados en la COP26 deben cumplirse totalmente para tener efecto

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Un nuevo informe de la Comisión de Transición Energética (ETC, por sus siglas en inglés) ha alertado este viernes de que los compromisos adoptados hasta el momento en el marco de la Conferencia del Clima de Naciones Unidas (COP26) tendrían que "ejecutarse en su totalidad para tener el efecto esperado" y mantener el aumento de la temperatura el planeta dentro de los 1,5 grados.



Antes de la COP26, las promesas nacionales de descarbonización acordadas en el marco del Acuerdo de París estaban "muy lejos de mantener el aumento de la temperatura media del planeta dentro de los 1,5 °C, como ya había señalado la ETC, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) en un informe publicado en septiembre.



En este mismo documento, los expertos identificaron un conjunto de acciones técnica y económicamente viables que, si se aplican en la próxima década, podrían mantener al mundo en la senda de los 1,5 °C, han recordado en un comunicado, en el que también hacen referencia al nuevo informe que analiza el impacto potencial de los compromisos asumidos hasta la fecha al cierre de la primera semana de Glasgow.



En concreto, los compromisos asumidos en la cumbre hasta el momento "podrían cerrar la brecha de ambición en 9 gigatoneladas de CO2, dejando 13 gigatoneladas por delante". Para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5°, las emisiones anuales de CO2 en 2030 deben reducirse en 22 gigatoneladas de CO2, y según el último informe de la comisión, si las cosas siguen como ahora, para 2030 habrían 43 gigatoneladas de emisiones.



El documento también apunta que "la acción sobre el metano es crucial" para lograr el objetivo, por lo que se necesita una reducción estimada del 40 por ciento de las emisiones anuales de metano necesarias para 2030. Si se cumplen los compromisos, se obtendría un tercio de esta reducción del 40 por ciento.



Para mantenerse en 1,5°, tanto las emisiones de CO2 como las de metano en 2030 deben ser inferiores a lo que se obtendría si no se adopta ninguna medida y siguen registrando las mismas emisiones, y en este contexto, al final de la primera semana de la COP26 "se ha empezado a reducir la brecha entre lo que se espera que sean las emisiones anuales de CO2 y de metano en 2030, y lo que deben ser para lograr mantenerse" dentro de los objetivos climáticos.