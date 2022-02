05-11-2021 Colombia.- Las autoridades colombianas elevan a 17 los fallecidos por el deslizamiento de tierra en Nariño. Las autoridades colombianas han elevado a 17 los ciudadanos fallecidos tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño, este martes, mientras que la cifra de heridos se fija en ocho. POLITICA TWITTER @UNGRD



Así, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha explicado que de los ocho heridos, siete de ellos ya están dados de alta de los centros sanitarios, mientras que uno continúa bajo asistencia. Además, "no se reportan más desaparecidos", ha explicado el organismo en sus redes sociales.



"Se activan las líneas de respuesta de Asistencia Humanitaria de Emergencia alimentaria y no alimentaria, subsidios de medios de vida y apoyo para la construcción de muros de contención. Asimismo, se activarán los subsidios de arriendo y el auxilio fúnebre", ha señalado la UNGRD.



Además, ha remarcado su presencia sobre el terreno abordando tareas de apoyo a las autoridades municipales y departamentales, en colaboración con miembros de Cruz Roja, Bomberos, el Ejército, la Policía o el propio Gobierno de Nariño.



En lo que a las infraestructuras se refiere, el ente ha confirmado que, finalmente, el deslizamiento de tierra ha destruido dos viviendas y hay otras tres en riesgo, así como un hotel; mientras que efectivos del destacamento de ingenieros del Ejército y del Instituto Nacional de Vías se encuentran acondicionando carreteras.



Este martes, debido a las fuertes precipitaciones que azotaron la región durante el pasado fin de semana, una gran cantidad de lodo y tierra se desprendió de una colina en el municipio de Mallama.



La segunda temporada de lluvias en la zona ha dejado barrios inundados y decenas de senderos y carreteras bloqueadas. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, las precipitaciones podrían cobrar aún más fuerza a lo largo de este mes y no finalizar hasta mediados de diciembre.