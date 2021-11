Chiquis revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

Chiquis (@chiquis) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 727.945 de interacciones entre sus seguidores.

Not all superheroes wear capes! 💙 #Mystique Costume Inspired by niece Luna Bear. (I want her to think I’m cool lol) Face Makeup/Prosthetics: @jessyykatt Body Paint/Airbrush: @argenis.pinal Wig Installation: @tonywonderhandsss Traffic Control: @ominoemi 📷: @emiliosanchez #Halloween2021 #HalloweenCostume #Xmen





It ain’t easy being a mutant… 💙 🎥: @landoslays Face Makeup/Prosthetics: @jessyykatt Body Paint/Airbrush: @argenis.pinal Wig Installation: @tonywonderhandsss Boots: @sirrickky #Halloween2021 #Mutant #Proud #HalloweenCostume #Xmen #Mystique #Halloween





Would you like some crackers with this Organic, Grass Fed, NON-GMO cottage cheese? 🤪 UNEDITED/RAW deliciousness!!!! LOVE yourSELF, flaws and ALL. 📷: @landoslays #Cualquiera 💖 Makeup: @dianalomelin Hair: @tonywonderhandsss Styled by: @sirrickky





Disponible Ya!! C U A L Q U I E R A 💖🏍 en todas las plataformas digitales. Cual es tu parte favorita ? (Link En Bio) #Cualquiera #Fonovisa





Es Noviembre y ya sabes no me trates como “Cualquiera” 🤪💖 @kingpanchomarin 🐶 (ya disponible en todas las plataformas digitales) #Cualquiera

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».