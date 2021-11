China abre su Expo de Importaciones entre limitaciones por la pandemia

Contenedores en un barco en una imagen de archivo. EPA/JOERN POLLEX

Shanghái (China), 5 nov (EFE).- La cuarta edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) abrió hoy sus puertas con menor participación internacional que antes de la pandemia de la covid-19 debido a las restricciones que el país asiático impone a las llegadas del exterior.

Según la organización del evento, casi 3.000 empresas de 127 países participarán en esta edición, superando así a la del año pasado pero todavía lejos de los niveles pre-covid: en la CIIE de 2019, la última que se celebró antes de la pandemia, la cifra fue de cerca de 4.000.

La feria, que desde su inicio en 2018 se celebra de forma anual en la ciudad oriental de Shanghái, contará con un área de exposición de unos 366.000 metros cuadrados.

En 2020, el importe total de los acuerdos alcanzados durante la Exposición fue de 72.620 millones de dólares (62.634 millones de euros), un 2,1 % más que en la edición del año anterior.

Los impedimentos a la presencia física debido a la dificultad para ingresar en China por las medidas anti-covid suponen que, en muchos casos, los participantes sean empresas que ya contaban con presencia en China, mientras que las que no la tienen se han visto obligados a contratar a agentes y representantes para poder participar.

Tampoco podrán acudir a la feria aquellas personas que no estén vacunadas como mínimo 14 días antes de su inicio.

Los organizadores de la CIIE apuntaron que los sectores más destacados serán automóviles, ingeniería eléctrica, equipo médico, cosméticos o alimentos.

PRESENCIA IBEROAMERICANA

Precisamente en este último es en el que se centrará la presencia de España y de algunos de los países más destacados de Latinoamérica, según datos recabados por Efe de diversos consulados y representaciones comerciales en Shanghái.

La principal economía latinoamericana, Brasil, llega con "grandes expectativas" a una CIIE en la que contará con más de una veintena de empresas -16 de ellas, aglutinadas en su pabellón nacional- de diferentes sectores, principalmente de industrias agroalimentarias como la cárnica, de la cual tres de los cuatro mayores productores del país estarán presentes.

Entre las compañías que expondrán por su cuenta destacan la minera Vale -la mayor exportadora de hierro del mundo, para la que China representa el 70 % de sus ventas al exterior- o la popular compañía de chanclas Havaianas.

España presentará un pabellón conjunto de la industria agroalimentaria con una veintena de compañías centradas principalmente en el vino pero también el jamón o aceite de oliva, que tienen "un enorme interés de presentar en el mercado chino lo mejor de su producción".

También destaca la presencia española en sectores como el cosmético, el de la moda, el logístico -los puertos de Barcelona, Valencia o Algeciras tienen representación en la CIIE- o el de la maquinaria, con importantes empresas como la Corporación Mondragón o Nicolás Correa.

En el caso de México, el foco no solo está en aumentar la cuota de mercado de los productos ya presentes en el mercado chino, sino también en "diversificar la oferta".

Así pues, unas 15 empresas mexicanas participarán en la CIIE bajo el paraguas del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), con presencia también de distribuidores locales como Casa México; el objetivo será responder a la demanda de unos consumidores chinos "cada vez más sofisticados" de productos del país norteamericano como aguacates -y sus derivados-, tequila, mezcal, lácteos, mariscos o frutas.

Para Argentina, la CIIE no solo se centrará en productos con una demanda muy fuerte en China como la carne o la soja, sino también en otros sectores como el vino -en concreto, se busca promover los de altura- o incluso, en el caso de empresas consagradas en ese sector como la bodega Zuccardi, con el aceite de oliva.

"Para nosotros, la CIIE es una forma de trabajar conjuntamente con China", explican en el consulado argentino en Shanghái, aunque matizan que la importancia de la feria para las empresas extranjeras no solo son los acuerdos que se firmen durante el evento sino el contacto con los importadores locales, que en algunos casos cristaliza en negocios pasado un tiempo.