Chile.-La socialdemócrata Yasna Provoste retomará la campaña el martes tras su contacto con Boric, positivo por COVID-19

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La candidata socialdemócrata a la Presidencia chilena, Yasna Provoste, ha anunciado este viernes que retomará su campaña electoral y su actividad en el Senado el próximo martes, hasta cuando guardará cuarentena tras su contacto estrecho con el también candidato Gabriel Boric, que anunció su positivo por coronavirus esta semana.



El equipo de Provoste ha contado el martes 2 de noviembre, cuando se conoció el positivo de Boric, como primer día de la cuarentena, por lo que de esta forma podrá asistir, la próxima semana, a la votación del cuarto retiro anticipado del fondo de pensiones en calidad de presidenta del Senado.



"Nuestra candidata presidencial Yasna Provoste, con quien he tenido la oportunidad de conversar hoy, evoluciona de buena manera, no ha presentado síntomas, y está guardado su cuarentena estricta tal como establece la autoridad sanitaria", ha indicado el portavoz de la campaña de Provoste, Víctor Torres, a 'La Tercera'.



Torres ha indicado que el equipo de la socialdemócrata ha estado en contacto con las autoridades sanitarias y han llegado a la conclusión de que "ella debe completar esta cuarentena hasta el día lunes de la semana que sigue, comprendiendo que el día 1 (de aislamiento) fue el martes pasado".



"Sin ser parte del protocolo, hemos decidido que el quinto día, o sea mañana sábado, se someterá a una prueba PCR para evaluar desde esa perspectiva cómo va evolucionando, lo que no significa que no cumpla la cuarentena como exige la normativa. Si todo es favorable, puede volver a actividades el día martes", ha agregado el portavoz.



El Legislativo chileno tiene abiertos varios frentes, que en su mayoría se abordarán en el Congreso la semana que viene. Además del cuarto retiro, también se discutirá sobre la acusación constitucional presentada contra el presidente, Sebastián Piñera, por su aparición en los Papeles de Pandora y la investigación que ha abierto la Fiscalía en referencia a la venta de Minera Dominga.



También se votará la extensión del estado de emergencia en las regiones del Bío Bío y de La Araucanía, unas votaciones que se verán afectadas por el positivo de Boric y la cuarentena a la que se tienen que someter sus contactos estrechos.