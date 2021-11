'Checo' Pérez asegura que todos en Red Bull quieren que gane el GP de México

El mexicano Sergio Pérez saluda a su llegada hoy, al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/David Guzmán

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Red Bull, aseguró este jueves que todos en su escudería quieren que gane por primera vez el Gran Premio de México que se correrá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Depende de las circunstancias, pero estoy seguro de que todo mi equipo quiere que gane este domingo. Estoy seguro de que tengo el apoyo de todos", explicó en rueda de prensa.

El oriundo de Guadalajara correrá por sexta vez en el circuito mexicano, en el que su mejor posición han sido dos séptimos lugares conseguidos en 2017 y 2019.

En 2021, Pérez llega a México en el cuarto lugar de la temporada con 150 puntos, a 137.5 unidades del líder, su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen.

Verstappen mantiene una pelea por ser el nuevo campeón de la Fórmula 1 con el actual monarca, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, en el cierre del calendario.

"Estar delante de Hamilton y Verstappen en la carrera del domingo es un problema que me gustaría tener, pero la decisión (sobre si dejaría pasar al neerlandés) se tomará en la carrera. Aún no hemos hablado de eso", afirmó.

El conductor de 31 años reveló que para Red Bull, el Gran Premio mexicano es una de las fechas más importantes en el calendario.

"Todos están entusiasmados, es un lugar especial para nosotros. Veremos lo que pasa en el transcurso de la carrera, pero estoy seguro que todos en el equipo quieren que gane", subrayó Pérez ante la insistencia de los reporteros por conocer si ayudaría a Verstappen a seguir líder en el campeonato de pilotos.

De ganar en México, 'Checo' sumaría la tercera victoria en su carrera que inició en 2011. Antes conquistó Sakhir, en 2020 con Racing Point, y Azerbaiyán, en 2021 con Red Bull.

"Me siento como en casa, tanto con el equipo, como con el auto y espero tener una gran clasificación el sábado. Rebasar aquí es complicado porque ponemos mucha demanda en los frenos y el motor. Es una carrera complicada si no estás hasta adelante en la salida", finalizó.