Casi 100 venezolanos regresan a su país desde Ecuador en el plan "Vuelta a la Patria"

Quito, 5 nov (EFE).- Cerca de un centenar de venezolanos regresa esta medianoche a su país desde Ecuador en un vuelo fletado por el Gobierno venezolano, en el marco del plan "Vuelta a la Patria", que experimenta una reactivación pese a que en plena pandemia ha seguido vigente.

"Están saliendo 94 personas que han sido seleccionadas en el programa social del plan 'Vuelta a la patria', con necesidades y que no se les cumplieron sus planes en el Ecuador", manifestó a Efe el cónsul de Venezuela en Ecuador, Pedro Sassone.

Junto al autobús encargado de trasladar al menos a 45 compatriotas que esta mañana se arremolinaban con sus pertenencias junto a la sede diplomática en Quito, el responsable consular expresó que con dicho plan "se esta activando el derecho al retorno".

58 VUELOS DE ECUADOR

El de esta medianoche será el vuelo 58 que parte de Ecuador fletado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro con destino a Venezuela, y lo hará desde Guayaquil, donde al grupo de Quito se le sumarán cerca de 50 viajeros que aguardan en la ciudad costera.

El vuelo tiene previsto partir pasada la medianoche desde el aeropuerto de Guayaquil con destino a Maiquetía, después de que el sábado pasado lo hiciera otro de similar itinerario.

En total 5.177 venezolanos han retornado a su país desde suelo ecuatoriano bajo este mecanismo humanitario, precisó Sassone.

Desde que se puso en marcha el plan, en octubre de 2019, 26.000 venezolanos han regresado en 151 vuelos internacionales, principalmente de países de la región como Chile, Perú y Ecuador.

Los criterios de selección para las personas que optan a las plazas de avión son netamente sociales, como familias con menores a su cargo, tercera edad, personas enfermas que estén en condición de poder viajar y cerca del 15 %, en una situación de extrema vulnerabilidad económica.

El cónsul venezolano calculó que 200.000 connacionales han regresado al país EN 2020 (el año pasado), tanto por vía aérea como terrestre, a pesar de que las fronteras de Colombia se encontraban cerradas por la pandemia.

Todos los viajeros han sido vacunados y se les exige una PCR, previa a otra prueba DE covid-19 a su llegada a Caracas.

Aún en situación pandémica, este tipo de vuelos no han cesado y desde enero de este año han salido más de media docena. Para cada uno de ellos se registra una fuerte demanda de entre 6.000 y 7.000 solicitantes.

SEPARACIÓN FAMILIAR PESA

Una de las viajeras, Laura Lartiguez, de 32 años, regresa esta madrugada a su natal Valencia con su marido y su bebé de 2 años en brazos, nacido en Perú y que su familia en Venezuela no conoce.

Resume las razones de su decisión de retornar a su país en que lleva "mucho tiempo fuera" y que "lo material no vale la separación familiar".

Después de cuatro años en Ecuador y una breve estancia en territorio peruano, esta venezolana, contadora de profesión, asegura que no ha logrado desempeñarse como tal, si bien se lleva "muchas enseñanzas aprendidas" y reconoce que los países de acogida les han tratado bien a ella, a su marido y el niño.

Del plan de regreso organizado por las autoridades venezolanas se enteraron a través de redes sociales, hace dos meses presentaron su solicitud, y apenas 15 días atrás les llamaron para comunicarles que habían sido aceptados y recibieron ayuda con los trámites del menor.

De acuerdo a estimaciones del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), 451.000 personas de origen venezolano se encontraban en junio en Ecuador, cifra que incluye a aquellos llegados al país por pasos regulares como por flujo irregular.

Coliderado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y conformado por 43 miembros que incluyen agencias de Naciones Unidas, ONG y sociedad civil, el GTRM cifra en 5,7 millones a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que habrían salido de su país, de los que 4,6 millones se encuentran en América Latina.

Muchos de estos migrantes se han visto en situaciones de vulnerabilidad económica y social agravada por la propagación de la covid-19 y trabajan en la calle en negocios de comercio informal, pese a tener estudios universitarios o títulos de carreras técnicas.

El GTRM prevé que más de medio millón de personas venezolanas seguirán en Ecuador a finales de 2021.

