Brasil y Paraguay garantizan que la renegociación de Itaipú será "fraterna"

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Carlos Franca (d), recibe a su homólogo de Paraguay, Euclides Azevedo (i), hoy, en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia (Brasil). EFE/ Joedson Alves

Brasilia, 5 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, recibió este viernes a su homólogo paraguayo, Euclides Acevedo, con quien discutió, entre otros puntos, la futura renegociación del tratado que rige la hidroeléctrica de Itaipú.

"Nuestras conversaciones fueron productivas" y "la revisión del Anexo C del tratado va a llevar un tiempo, pero será sobre todo un tiempo fraterno", declaró Acevedo bajo el asentimiento de França en un pronunciamiento conjunto frente a los periodistas.

El canciller brasileño, quien definió a la represa de Itaipú como "una obra de prosperidad compartida", añadió que durante la reunión conversaron también sobre la "posibilidad futura de usar el lago para la generación energía solar o eólica y para la piscicultura".

Sin dar mayores detalles, França explicó que además fue analizada la situación del Mercosur, que ambos países integran con Argentina y Uruguay y cuya presidencia semestral ejerce Brasil hasta diciembre próximo.

Durante el encuentro fue firmado un acuerdo que establece la creación de una comisión conjunta para fiscalizar las cuentas de la hidroeléctrica de Itaipú, cuya propiedad comparten ambos países.

El Tratado de Itaipú deberá ser renegociado antes de 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma, y en esa discusión será clave el llamado Anexo C, que rige el funcionamiento y la distribución de la energía generada por la represa.

Ese anexo establece que cada país recibe el 50 % de la energía, pero debe venderle al otro socio aquella que no utiliza. Paraguay satisface su demanda con casi el 10 % de la electricidad de Itaipú, por lo que el resto acaba en Brasil y a precios inferiores a los del mercado.

En las últimas semanas, unas supuestas negociaciones para reducir aún más la tarifa que paga Brasil han generado polémicas en Paraguay y hasta animado a la oposición a barajar la posibilidad de intentar un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez.