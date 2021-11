Bolsonaro, contra el lenguaje de género neutro: "No es cultura"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/ Joédson Alves

Sao Paulo, 4 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que el lenguaje de género neutro o inclusivo, que, por ejemplo, sustituye artículos masculinos o femeninos por la letra 'e', "no es cultura", al comentar una controvertida decisión de su Gobierno sobre el asunto.

"Gente, creo que eso no es cultura, el lenguaje neutro", sentenció el líder ultraderechista en su tradicional transmisión vía redes sociales de los jueves.

El mandatario defendió de esta forma una polémica decisión de la Secretaría de Cultura del Gobierno, que el jueves pasado vetó el uso del llamado lenguaje inclusivo en proyectos culturales que aspiren a financiación pública.

La medida obliga a los artistas que quieran recursos del Estado para desarrollar sus creaciones a evitar expresiones como "todes", "tod@s" o "todxs" en los proyectos que presenten a la Administración o en las propias obras que produzcan.

El lenguaje de género neutro busca incluir a las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.

Pero el Gobierno brasileño defendió que el "uso de signos inintelegibles, cuyo objetivo es pura bandera ideológica, impide el disfrute de la cultura y sus productos debido a que interrumpe el proceso de comunicación".

Por otro lado, hay un proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados que busca precisamente impedir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas.

La tendencia observada en Brasil contraría iniciativas impulsadas en otros países de la región, como Venezuela y Argentina, donde se han analizado y hasta aprobado diversas medidas para fomentar el uso del lenguaje inclusivo.