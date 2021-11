Bentancourt conduce al líder Peñarol

Jugadores del Peñarol de Uruguay posan, en una fotografía de archivo. EFE/ Federico Anfitti

Montevideo, 4 nov (EFE).- Con una enorme actuación del delantero Rubén Bentancourt, Peñarol venció este jueves por 1-3 al Cerrito en un encuentro correspondiente a la décima jornada del Torneo Clausura uruguayo y se mantuvo como único líder del certamen.

Con tres tantos, el delantero consiguió que los hinchas no extrañaran a Agustín Álvarez Martínez y a Facundo Torres, dos de las principales figuras del equipo que esta vez no pudieron ser de la partida.

Del otro lado, Maximiliano Silvera marcó un bonito gol y sigue siendo el máximo anotador del certamen, ahora con ocho conquistas.

A falta de cinco fechas para el final, el Peñarol llegó a 23 puntos en la clasificación y le sacó tres a sus más inmediatos perseguidores. Además, está primero en la Tabla Anual acumulada con 51 puntos.

En otro encuentro, el Plaza Colonia, campeón del Torneo Apertura, igualó 1-1 frente al Sud América.

Además, el Progreso venció por 1-0 al Fénix y el Cerro Largo igualó 1-1 con el Boston River.

Este resultado dejó segundo al conjunto dirigido por Danielo Núñez, que se alejó un poco de la cima.

El Boston River, por su parte, quedó en la posición 13 con once enteros.

Mientras tanto, el Nacional venció este miércoles al Montevideo City Torque por 2-0 gracias a las anotaciones de Matías Zunino a los 45 minutos y de Christian Almeida a los 47.

Con esta victoria, el once dirigido por Martín Ligüera llegó a 18 puntos y se ubica en la cuarta posición de la clasificación, mientras que su rival de turno quedó sexto con 14 enteros.

Ese mismo día, el Montevideo Wanderers le ganó por 0-1 al River Plate con una anotación de Bruno Veglio a los 93 minutos. Ese resultado permitió que el equipo de Daniel Carreño se ubique tercero.

Además, el Rentistas venció por idéntico resultado al Liverpool y acumuló su tercera victoria en el torneo, todas logradas luego de que Diego Jaume asumió como nuevo entrenador en la sexta fecha.

El martes, el Villa Española le ganó por 0-1 al Deportivo Maldonado y logró sumar de a tres por primera vez en el Torneo Clausura.

A los 64 minutos, Santiago Ramírez marcó el único tanto del partido.

En la próxima fecha, el líder Peñarol se enfrentará al Liverpool, mientras que sus escoltas, el Wanderers y el Cerro Largo, se enfrentarán en uno de los mejores encuentros que tendrá la fecha.