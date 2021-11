Bale completa el entrenamiento, pero no estará contra el Rayo

El centrocampista galés del Real Madrid, Gareth Bale, en una imagen de archivo. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 5 nov (EFE).- El galés Gareth Bale completó este viernes el entrenamiento con el Real Madrid, dejando atrás la rotura en los isquiotibiales, pero el italiano Carlo Ancelotti no le incluirá en la lista de convocados para el partido de mañana sábado frente al Rayo Vallecano (21:00 CET, -2 GMT).

Así lo confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en la que aseguró que “está bien” y que serán los médicos de Gales los que evalúen si puede tener minutos con su selección en el próximo parón internacional.

El que sí estará es el brasileño Éder Militao, quien no entrenó junto al resto de sus compañeros por motivos personales, pero que se ejercitó en solitario para estar listo de cara al encuentro contra el Rayo.

Un partido para el que Ancelotti desveló que Eden Hazard volverá a tener minutos, tras jugar solo 28 en los últimos cuatro encuentros.

Así, el italiano no recupera a ningún lesionado de cara al último partido antes del parón. Mariano Díaz trabajó en solitario tras ser intervenido de la fractura de los huesos propios de la nariz sufrida en su debut esta campaña en el partido contra el Elche de hace seis días, mientras que Dani Ceballos, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo siguieron con sus respectivos procesos de recuperación.