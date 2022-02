AMP.- Fútbol/Selección.- Fati y Brahim, principales novedades en la selección para las 'finales' ante Grecia y Suecia

(Amplía y corrige anterior noticia por error en lista de convocados con Marcos Alonso)



El delantero del FC Barcelona Ansu Fati y el mediapunta del AC Milan Brahim Díaz son las principales novedades de la lista de 25 convocados del seleccionador nacional Luis Enrique Martínez para los partidos de la semana que viene ante Grecia y Suecia, los dos últimos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022 y en los que el combinado nacional se jugará el billete directo.



El joven futbolista blaugrana, de 19 años, llevaba un año prácticamente sin ser citado por el técnico asturiano, que le dio la alternativa en la Absoluta en septiembre de 2020. El hispano-guineano jugó cuatro partidos de la Liga de Naciones, pero después de lesionó de la rodilla y estuvo en el 'dique seco' hasta finales de septiembre.



Para la lista de la 'Final a Cuatro', Luis Enrique prefirió darle más tiempo, pero ahora, con más ritmo y minutos de juego, y con las bajas en la parte ofensiva, sí ha optado por convocarle para estos dos importantes encuentros.



La otra gran novedad es la del mediapunta Brahim Díaz, de 22 años y que recibe su primera llamada con la Absoluta gracias a su buen rendimiento que está dando en el AC Milan. El malagueño es otro refuerzo para el ataque del combinado nacional, mermado por las bajas de Ferran Torres, Gerard Moreno y, finalmente, la de un Mikel Oyarzabal que no fue citado ya que todavía no está recuperado de su lesión muscular de mediados de octubre.



Estas ausencias permiten también que pueda volver a la 'Roja' Rodrigo Moreno. El delantero del Leeds United inglés ya contó bastante para el seleccionador, pero su último partido fue en octubre del pasado año en Ucrania y se perdió la EURO, y ahora tiene una buena oportunidad de hacerse de nuevo un hueco.



EL REAL MADRID VUELVE A TENER HUECO



Y otro regreso es el de Dani Carvajal. El lateral derecho del Real Madrid no juega con la selección desde el 1-1 ante Alemania de septiembre de 2020 y pese a estar castigado últimamente por las lesiones, el técnico asturiano mantiene su confianza en él. Su inclusión en la lista permite que su club vuelva a tener representación en la selección después de no haberla tenido desde la 'ventana' del pasado mes de marzo.



También regresan respecto a la anterior convocatoria y después de superar sus respectivas lesiones Jordi Alba (FC Barcelona) y José Luis Gayà (Valencia), por lo que Marcos Alonso (Chelsea), que tuvo un buen papel en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, se queda fuera junto a Sergio Reguilón (Tottenham), Álvaro Morata (Juventus), Dani Olmo (Leipzig) y Carlos Soler (Valencia), mientras que Luis Enrique mantiene su confianza en Gavi (FC Barcelona) y Yéremi Pino (Villarreal).



España, segunda clasificada del Grupo B a dos puntos de Suecia, depende de sí misma para lograr el billete directo a Catar y para ello necesita ganar a Grecia en Atenas el jueves 11 y a Suecia en La Cartuja de Sevilla el domingo 14.



--LISTA DE CONVOCADOS.



PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Robert Sánchez (Brighton).



DEFENSAS: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric García y Jordi Alba (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic), Pau Torres (Villarreal), y José Luis Gayà (Valencia).



CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets y Gavi (FC Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Carlos Soler (Valencia), Koke (Atlético) y Mikel Merino (Real Sociedad).



DELANTEROS: Pablo Sarabia (Sporting Portugal), Álvaro Morata (Juventus), Rodrigo Moreno (Leeds), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelona), Brahim Díaz (Milan), Pablo Fornals (West Ham), y Yéremi Pino (Villarreal).