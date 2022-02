Alejandra Rubio responde a Carmen Borrego y a Kiko Hernández tras las últimas críticas

16-10-2021 Alejandra Rubio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Desafiado al intenso frío que parece que ha llegado para quedarse y disfrutando de la noche madrileña ajena a la titánica mudanza de su abuela, María Teresa Campos, Alejandra Rubio ha respondido a las palabras de Carmen Borrego y ha dejado claro que no quiere ni ver al que se ha convertido en el azote público de su madre en los últimos tiempos, Kiko Hernández.



"El momento de parar ya ha sido hace bastante" ha señalado la hija de Terelu tras las declaraciones de su tía asegurando que no es mala hermana - como la propia Alejandra afirmó la semana pasada - y pidiéndole a su sobrina que por favor rebaje el tono de sus intervenciones televisivas. "No tengo nada más que decir del tema, ya lo he dicho todo y de verdad que para mí no le voy a dar más importancia a esto. Cuanto antes se pare del todo mejor", ha apuntado, mostrándose por primera vez en los últimos meses de acuerdo con Carmen en algo.



Por eso, y a pesar de que no le han hecho ninguna gracia las informaciones de Kiko Hernández que no ha ayudado en nada a su abuela con la mudanza, como sí han hecho su tía y su prima Carmen, Alejandra se niega a entrar al trapo: "No voy a contestar porque me parece todo tan* que no voy a decir nada".



"No le doy importancia a lo que diga ese señor, como no le doy importancia y me da igual, no voy a contestar a nada de lo que diga", ha señalado refiriéndose a Kiko Hernández, a quien confiesa no quiere ver más en la casa de su abuela: "Yo espero que no esté más la verdad". "Cada uno toma sus decisiones - ha dicho sobre Teresa Campos - pero espero que no". "No quiero hablar más de él, no tengo nada más que decir", ha zanjado, abriendo más la brecha con el colaborador.



Sin desvelar cómo se encuentra su madre en estos complicados momentos familiares y revelando que todavía no conoce la nueva casa de su abuela pero irá a verla en cuanto esté instalada, Alejandra ha querido mandar un mensaje de ánimo a Ana Rosa Quintana en su lucha contra el cáncer. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!