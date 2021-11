Alcaraz se derrumba en octavos ante el francés Gaston

El tenista español Carlos Alcaraz en un momento del partido disputado ante el francés Hugo Gaston en los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy. EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Carlos Alcaraz ha encajado una de las derrotas más dolorosas de su todavía corta carrera al caer por 4-6 y 5-7 en 1 hora y 42 minutos ante el francés Hugo Gaston en los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy y ha sido especialmente triste porque iba ganando por 4-2 el primer set y por un rotundo 5-0 el segundo.

Siete juegos consecutivos en contra en, en los que sólo se ha anotado seis puntos por los 28 de su oponente, han materializado la debacle del español.

Tras vencer en las dos primeras rondas a otro francés como Pierre Hugues Herbert y al italiano Jannik Sinner, el joven tenista murciano, de 18 años y que ocupa la posición 35 de la ATP, se enfrentaba a un rival incómodo y que, pese a su escasa estatura -1,73 metros-, es un jugador consistente y que llega a casi todas las bolas.

El francés, de 21 años y número 103 de la clasificación internacional, llegaba de la fase previa y en la eliminatoria anterior fue capaz de imponerse al asturiano Pablo Carreño venciéndole por 6-7 (3), 6-4 y 7-5.

En la pista central del Palais Omnisport, con el público animando a su paisano, Alcaraz llevó la iniciativa de salida estimulado por el hecho de ver a los espectadores no precisamente de su parte.

Su primera ruptura de saque le permitió servir con 3-1, pero Gaston le devolvió el "break", lo cual no hizo demasiada mella en principio en el de El Palmar, que volvió a hacerle daño a su oponente esperando la bola (4-2).

El carrusel de saques rotos no parecía tener fin y Gaston acortó distancias otra vez al resto.

Ni Alcaraz ni Gaston eran capaces de conservar el servicio y cometían errores encadenados. En ese escenario el de Toulouse se aprovechó para, por fin conservándolo, igualar a 4 y ahí cambió la tendencia del choque.

Al español le asaltaron las dudas y la consecuencia de ello fue que Gaston, tras otro "break", consiguió el 4-5 y la opción de lograr la manga inicial echando la pelota al aire. Y logró su propósito enlazando en blanco su cuarto juego seguido ganado para cerrar el set después de 48 minutos.

En el segundo parcial el murciano sudó para volver a ganar un juego -llegó a perder un punto en el que desaprovechó tres "smatch" y falló al cuarto intento consecutivo-, pero salió airoso y eso le hizo tomar impulso.

Rompiendo el saque de Gaston y haciendo bueno otra vez el suyo sobró ventaja de 3-0 para luego ampliar su renta hasta el 4-0 y recuperando las sensaciones del inicio del choque, esas que le llevaron acto seguido a colocar el 5-0.

Ese segundo set iba camino de solventarse por la vía rápida, pero el hecho de que el murciano empezara a pensar en el tercero antes de tiempo le hizo ver a su rival apretarle hasta el punto de que se colocó 5-4 y acortando distancias robándole el servicio en blanco a un desconcertado Alcaraz cuando minutos antes parecía ir decidido por el triunfo.

La cosa fue a peor y el francés encadenó nada menos que 17 puntos seguidos para ponerse muy cerca del triunfo. Lo consiguió con un "ace" y Alcaraz se fue derrumbado a la ducha tras otros 54 minutos.

La estadística no engaña -54 puntos ganados por "La Roca" por los 73 de quien le ganó- en un partido en el que perdió seis veces su saque por las cuatro de Gaston, que será quien se enfrentará en los cuartos de París-Bercy a Daniil Medvedev. El ruso, a sus 25 años es el número 2 del mundo -sólo está por detrás del serbio Novak Djokovic- y selló su clasificación ganando con remontada al estadounidense Sebastian Korda (4-6, 6-1 y 6-3).