Afganistán.- La activista afgana Fauzia Kufi pide empoderar a la comunidad afgana para distribuir ayudas

05-11-2021 La activista afgana Fawzia Koofi pide empoderar a la comunidad para distribuir ayudas.



La activista y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán Fauzia Kufi ha apostado por empoderar a la comunidad afgana, en concreto a las mujeres, a la hora de distribuir las ayudas que llegarán al país, y ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su apoyo y solidaridad.



Lo ha dicho este viernes por la tarde al recibir, por parte del ministro español, el premio Casa Àsia 2021 en el Palau Robert de Barcelona.



El acto también ha contado con la participación de la directora general de Acción Exterior de la Generalitat, Muntsa Vilalta; el director de relaciones internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, Felip Roca; y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de manera online.



Fauzia Kufi ha criticado que los talibán no creen en la diversidad y han privado a las mujeres de poder leer y escribir. Además, ha defendido que su religión es diferente a la que representan los talibán. "La instrumentalización de la religión no es sostenible", ha añadido.



Ha reconocido que hay momentos en los que, estando lejos de su gente y su país, piensa que su causa no merece la pena y debería dedicarse a otra cosa, pero que los reconocimientos como éste le dan coraje y determinación para seguir con su lucha.



También ha insistido en que se debe actuar en esta situación de catástrofe humanitaria y llegar a las comunidades "de una manera imparcial e inclusiva". Igualmente, ha apostado por unirse con la comunidad internacional en las aspiraciones de justicia, paz, coexistencia y seguridad.