Afganistán.- Albares destaca el compromiso español con la evacuación de Afganistán y la ayuda en el terreno

Ensalza a Fauzia Kufi como una "mujer valiente y comprometida con Afganistán"



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado el compromiso de España con la evacuación de Afganistán y con la ayuda en el terreno, para lo que se comprometió a una donación de 20 millones de euros, de los que la ONU ya dispone de siete para ayuda humanitaria.



Lo ha dicho este viernes en la entrega del premio Casa Àsia 2021 a la activista afgana y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán Fauzia Kufi en el Palau Robert de Barcelona, un acto que ha contado con la participación de la directora general de Acción Exterior de la Generalitat, Muntse Vilalta, el director de relaciones internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, Felip Roca, y la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, mediante un vídeo.



El ministro ha definido a Fauzia Kufi como un ejemplo de "mujer valiente y comprometida con Afganistán" y ha asegurado que hoy recibía un doble premio: a ella por su activismo y a los afganos que siguen luchando en su país.



Así, ha subrayado que el Gobierno "ha demostrado en los últimos años y en las últimas semanas su firme compromiso" con Afganistán, y ha situado a España en la vanguardia de la evacuación de afganos y uno de los últimos países en marcharse del aeropuerto de Kabul.



Según Albares, España tiene un triple objetivo: sacar de Afganistán al resto de colaboradores que no se ha podido hasta ahora, conseguir que la ayuda humanitaria llegue al terreno y garantizar el respeto de los derechos humanos, para lo que el ministro ha hecho énfasis en los de las mujeres y las niñas afganas.



El ministro ha llamado a preservar el progreso que durante los últimos veinte años ha tenido lugar en Afganistán: "No podemos permitir que sea un paréntesis", y ha reconocido que los avances en los últimos años han sido lentos y limitados, pero lo que ha ocurrido ahora es un ataque a la libertad y la dignidad de las mujeres, en sus palabras.



Ha asegurado que es consciente de la precaria situación de las afganas y se ha comprometido a trabajar en un plan que responda a sus necesidades, tras lo que les ha dicho: "No estáis solas y no vais a estar solas. Esta es una prioridad compartida por todos nosotros".



GENERALITAT, BARCELONA Y MADRID



Por parte de la Generalitat, Vilalta ha agradecido a Kufi su voz y su ambición, porque "en las situaciones menos fáciles es cuando hay que trabajar por la paz", y ha añadido que no hay espacio para la resignación y que la comunidad internacional debe mandar un mensaje claro a régimen talibán para que respete los derechos humanos.



Roca ha leído unas palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que ha reclamado que se active un corredor humanitario, y ha destacado que en agosto la ciudad ofreció asilo a 80 refugiados afganos. "Las ciudades necesitamos ayuda de los Estados para garantizar una estrategia común", ha reclamado.



Por su parte, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha intervenido mediante un vídeo, en el que ha felicitado a Fauzia Kufi por su coraje y su valentía, y ha asegurado que Madrid fue el primer consistorio en ofrecer ayuda a los refugiados después de que los talibanes tomaran Kabul.