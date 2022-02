Adara Molinero, expulsada de 'Secret Story'

05-11-2021 ADARA MOLINERO. MADRID, 5 (CHANCE) Lo impensable ha sucedido y es que tras posicionarse durante semanas como una clara ganadora de 'Secret Story', puesto que se conoce mejor las cámaras y el funcionamiento de los realities, que el de la vida misma, la audiencia ha elegido que sea ella la expulsada este jueves. Un hecho que nos ha dejado asombrados y que premia a los Gemeliers, que vuelven a la casa para seguir dando todo de sí. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



Lo impensable ha sucedido y es que tras posicionarse durante semanas como una clara ganadora de 'Secret Story', puesto que se conoce mejor las cámaras y el funcionamiento de los realities, que el de la vida misma, la audiencia ha elegido que sea ella la expulsada este jueves. Un hecho que nos ha dejado asombrados y que premia a los Gemeliers, que vuelven a la casa para seguir dando todo de sí.



"Ahora nos vemos Jorge, no ha podido ser, pero estoy contentísima por haber vivido este momento y haberles conocido a todos, me quedo con lo bueno" le decía la concursante a Jorge Javier Vázquez con una sonrisa en su rostro, ya que a pesar de perder la oportunidad de seguir en el concurso, se va orgullosa de haber podido participar.



Además, ella misma aseguraba que se quedaba con "Lo bueno que me ha dado cada persona, momentos, risas, al final todos, en menor o mayor medida me han dado algo" sin guardar rencor a nadie, ni siquiera a Cristina Porta con la que asegura que "Sí ella quiere" podrá tener una relación lejos de las cámaras de televisión.



"Ha sido celebración doble" confesaba la exconcursante al ver cómo recibían a los Gemeliers su excompañeros de la casa y aseguraba que es un momento difícil para ella: "Duele mucho porque al final éramos como compañeros de piso, una pequeña familia". De esta manera, Adara Molinero se convierte en la nueva expulsada del concurso y ¡atención! porque opta a la repesca que comienza esta misma noche.