Academias venezolanas piden redoblar los esfuerzos en vacunación contra covid-19

Una enfermera inyecta una dosis de la vacuna china Sinopharm,en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 5 nov (EFE).- La Academia Nacional de Medicina (ANM) y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) de Venezuela pidieron este viernes a las autoridades de su país "redoblar" los esfuerzos para aumentar la cobertura de la vacunación contra la covid-19.

"Las academias (...) instan también a las autoridades con competencia en salud a redoblar esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación", dicen en un comunicado conjunto al recordar que "no basta con disponer de las vacunas; es importante estimular la vacunación y facilitar su acceso a toda la población de 12 años o más".

Del mismo modo, instaron a la población venezolana a inmunizarse con las vacunas chinas Sinopharm, Sinovac y la rusa Sputnik V, pues consideran que la cubana Abdala aún no tiene "evidencia científica".

Aunque la Abdala obtuvo en julio pasado una autorización para su uso en emergencias por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED) cubano, los académicos y científicos venezolanos consideran que la vacuna requiere el aval de científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de algún otro organismo reconocido.

Las academias reiteran que es necesaria la vacunación contra la covid-19 porque "existen estudios" que demuestran que el "número de infecciones, hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos y muertes se reducen entre 4 a 10 veces, según el caso, en las personas que han recibido el esquema completo de vacunación".

"Los riesgos asociados a la vacunación no superan por lo general un caso por cada cien mil o millón de vacunados, dependiendo del tipo de vacuna y de la condición del individuo, mientras que muchos de estos riegos son al menos mil veces más frecuentes en personas infectadas por covid-19", agregó.

Venezuela ha acelerado el proceso de vacunación contra la covid-19 en el último mes con la llegada de varios lotes de Sputnik, Sinovac —a través del mecanismo Covax—, y de la china Sinopharm, fármaco que están aplicando a mayores de 12 años en centros educativos de todo el país.

El presidente Nicolás Maduro informó el domingo pasado que el país "ha llegado al 67 % de la población vacunada", sin especificar si el porcentaje hace referencia a inoculados con las dos inyecciones que se requieren para considerar que una persona está inmunizada, o solo con la primera dosis.

Hasta el jueves, Venezuela acumulaba 410.648 contagios confirmados y 4.936 muertes desde que se inició la pandemia.