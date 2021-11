98-116. Clarkson, con 30 puntos, hace de Mitchell y los Jazz arrollan a los Hawks

Jordan Clarkson (c), base de los Jazz de Utah, fue registrado este jueves al celebrar una canasta que le anotó a los Hawks de Atlanta, ante la mirada de su compañero Eric Paschall (d) y de Clint Capela (i), durante un partido de la NBA, en el State Farm Arena, en Atlanta (Georgia, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Atlanta (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El base Jordan Clarkson se recuperó de su peor partido de la temporada, anotando 30 puntos que permitieron a los Utah Jazz, que jugaron sin su escolta franquicia Donovan Mitchell, vencer con facilidad a domicilio por 98-116 a los Atlanta Hawks.

El escolta estrella de Utah no se vistió debido a un esguince en el tobillo derecho, pero Clarkson tomó el relevo desde el banco para darle al Jazz su octava victoria en nueve partidos esta temporada.

El encuentro estuvo apretado durante los primeros tres cuartos, con los Jazz dirigiéndose al período final arriba en el marcador 74-75.

Pero Utah (7-1) arrasó con el equipo local en los últimos 12 minutos, al anotar ocho triples y acertando 13 de sus últimos 22 tiros a canasta.

Clarkson venía de un mal partido que jugaron los Jazz el martes por la noche, al fallar los 11 tiros de campo que hizo desde fuera del perímetro y 1 de 13 en general para terminar con solo dos puntos en una victoria sobre Sacramento.

Fue su segundo partido consecutivo sin un 3 después de hacer al menos uno desde larga distancia en 99 juegos consecutivos.

Sin inmutarse, el Sexto Hombre del Año de la temporada pasada siguió disparando contra los Hawks, acertando 4 de 10 más allá del arco y 10 de 19 en general que le dio la mejor marca individual en lo que de la nueva temporada.

El base Trae Young anotó 21 puntos como líder de los Hawks, que tuvieron solo un 43 por ciento en los tiros de campo, incluidos 7 de 28 en triples, mientras que el pívot suizo Chris Capela logró un doble-doble de 13 tantos y 10 rebotes, que lo dejaron como el mejor en el juego interior.

Fue la primera derrota de Atlanta (4-5) en cuatro partidos que ha disputado en su campo del State Farm Arena esta temporada (3-1).

Mitchell fue baja sorpresa en el partido después que no pudo superar el esguince que se produjo en el tobillo derecho ocurrido en los últimos segundos de la primera mitad contra los Kings, pero regresó para concluir con 36 puntos, el máximo de la temporada.

El base estrella de los Jazz insistió en que la lesión no era grave ni estaba relacionada con un esguince de tobillo severo la temporada pasada que lo llevó a perderse los últimos 16 partidos de la competición regular y el primer encuentro de los playoffs.

Pero los Jazz no se arriesgaba y decidieron sentar a Mitchell mientras comenzaban una gira de tres partidos.

El alero australiano Joe Ingles comenzó en lugar de Mitchell como escolta y anotó 19 puntos.

No se sabe cuánto tiempo estará fuera Mitchell, mientras que el alero croata Bojan Bogdanovic anotó 23 puntos, el pívot francés Rudy Gobert acabó con un doble-doble de 13 tantos y 15 rebotes y el base Mike Conley repartió 11 asistencias.