78-92. Brown y los Celtics sorprenden a los Heat y le propinan la primera derrota de locales

La banca de los Celtics de Boston fue registrada este jueves, durante un partido de la NBA contra los Heat de Miami, en el FTX Arena, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Rhona Wise

Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El escolta Jaylen Brown anotó 17 puntos para liderar a seis jugadores de Boston que tuvieron números de dos dígitos y los Celtics jugaron una defensa hermética por segunda noche consecutiva camino del triunfo a domicilio por 78-95 ante los Miami Heat.

Los reservas, el base alemán Dennis Schroder anotó 14 tantos, el alero Aaron Nesmith obtuvo 13, mientras que el escolta Romeo Langford, que también salió del banquillo, llegó a los 12 con los Celtics, que barrieron consecutivamente en Orlando y Miami al ceder un promedio de 78,5 puntos con un 33% de tiros. Los Celtics superaron a los Magic por 79-92.

El pívot dominicano Al Horford jugó 29 con los Celtics y aportó 10 puntos (3-9, 2-7, 2-3), siete rebotes y dio una asistencia.

Mientras que el ala-pívot español Juancho Hernangómes salió tres minutos al campo como reserva de los Celtics y no tuvo actividad estadística.

El alero Jimmy Butler anotó 20 puntos con Miami, que perdió al base titular armador Kyle Lowry por un esguince en el tobillo izquierdo en el tercer cuarto como parte de una noche completamente olvidable.

Los Heat tuvieron un 35% de acierto en los tiros de campo, 9 de 41 triples y logró un total de 55 puntos en los últimos tres cuartos.

El alero Duncan Robinson anotó 16 puntos en 5 de 17 tiros, todo desde fuera del perímetro, con los Heat, mientras que el pívot titular Bam Adebayo aportó otros 13 tantos.

Boston no ha perdido en Miami desde el 10 de enero de 2019, con marca de 4-0 desde entonces. Eso no incluye los partidos "en casa" de Miami en la burbuja de reinicios de la temporada del 2019-20 en Walt Disney World, de Orlando.